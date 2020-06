Važna vijest za naše klubove: Kada će se igrati kvalifikacije za Ligu prvaka i Europsku ligu?

Prvo pretkolo kvalifikacija za Ligu prvaka započet će 8. kolovoza, a putnici u grupnu fazu Lige prvaka znat će se 30. rujna. Što se tiče EL, prvo pretkolo počinje 20. kolovoza, a kvalifikacije završavaju 8. listopada

<p>Kao što je poznato već, korona virus je poremetio cijeli nogometni kalendar. Da su okolnosti normalne, igrači bi bili na odmoru, neki na Euru, a mi bi uživali u vrhunskim predstavama. Ipak, realnost je nešto drugačija. Nogomet se u Europi nije igrao više od tri mjeseca, <strong>Europsko prvenstvo </strong>prebačeno je za sljedeću godinu, a to je donijelo i nove glavobolje Uefi oko sastavljanja kalendara natjecanja za sljedeću sezonu.</p><p>Prvo je potrebno odraditi ovu sezonu, a<strong> Izvršni odbor Uefe </strong>odlučio je kako će se završnica Lige prvaka održati od 12. do 23 kolovoza u Lisabonu, a završnica Europske lige od 10. do 21. kolovoza kada će se finale igrati u Njemačkoj.</p><p>Naravno, takav rasplet situacije pomjerio je i kalendar natjecanja za sljedeću sezonu pa je sve pomaknuto za mjesec dana kasnije. Ono što najviše zanima naše klubove je definitivno datum odigravanja kvalifikacija za Europsku ligu i Ligu prvaka.</p><p>Po prvi put u povijesti Hrvatska će u pretkolima LP imati dva predstavnika, dok ćemo tri imati i u kvalifikacijama za Europsku ligu. U pretkolima će se igrati jedna utakmica, domaćin će biti odlučen ždrijebom, a play-off će se igrati na dvije utakmice. Uefa je objavila i točan datum odigravanja tih utakmica, a on je sljedeći:</p><p><strong>Kalendar kvalifikacija za Ligu prvaka: </strong></p><p>Pretkolo pretkola: 8. i 11. kolovoza</p><p>Prvo pretkolo: 18. i 19. kolovoza</p><p>Drugo pretkolo: 25. i 26. kolovoza</p><p>Treće pretkolo: 15. i 16. rujna</p><p>Play-off: 22. i 23. rujna (uzvrati tjedan dana kasnije)</p><p><strong>Kalendar kvalifikacija za Europa ligu:</strong></p><p>Pretkolo pretkola: 20. kolovoza</p><p>Prvo pretkolo: 27. kolovoza</p><p>Drugo pretkolo: 17. rujna</p><p>Treće pretkolo: 24. rujna</p><p>Play-off: 1. listopada (uzvrati tjedan dana kasnije)</p><p>Odlučeno je kako će nova sezona Lige prvaka započeti 20. listopada, Europske lige 22. listopada, a preostala kola će se igrati:</p><p>1. kolo: 20. i 21. listopada</p><p>2. kolo: 27. i 28. listopada</p><p>3. kolo: 3. i 4. studenog</p><p>4. kolo: 24. i 25. studenog</p><p>5. kolo: 1. i 2. prosinca</p><p>6. kolo: 8. i 9. prosinca</p><p>Osmina finala: 16./17. i 23./24. veljače (uzvrati 9./10. ožujka i 16./17. ožujka)</p><p>Četvrtfinale: 6. i 7. travnja (uzvrati tjedan dana kasnije)</p><p>Polufinale: 27. i 28. travnja (uzvrati tjedan dana kasnije)</p><p>A datum finala još nije određen.</p><p>Kao što možemo zaključiti, grupna faza će završiti u istom terminu kao što je bio slučaj i ove sezone, dakle u prosincu, ali klubovi će imati znatno manje odmora. Prošle sezone kola su se igrala svaka dva do tri tjedna, a sada je slučaj da će klubovi svaki tjedan igrati susret u europskom natjecanju. Naravno, razlog je jednostavan. Cilj je završiti sve u svibnju kako bi igrači imali dovoljno vremena za pripremu za Europsko prvenstvo...</p><p> </p>