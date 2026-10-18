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Vejić poludio uoči Hajduka: Da gradimo stadione za one koji veličaju Hitlera? Sram me je

Piše 24sata,
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Vejić poludio uoči Hajduka: Da gradimo stadione za one koji veličaju Hitlera? Sram me je
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom
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Nadam se da će netko od onih tko je zadužen za to pobrinuti da se ovo ne ponavlja. Netko u 2026. zaziva Hitlera i Auschwitz mislim se što je netko u tim glavama, rekao je Hrvoje Vejić

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Uoči utakmice u emisiji MAXSporta o ponašanju dijela navijača prije i tijekom susreta s Ajaxom govorio je Hrvoje Vejić, bivši igrač Hajduka i današnji nogometni analitičar.

- Nažalost dio navijača je dao sebi za pravo pokvariti spektakularnu večer i trud igrača staviti u drugi plan. Kada sam vidio koreografiju bio sam ponosan, ali sam otišao razočaran unatoč rezultatu jer je zasjenilo sve ono dobro. Došlo je do toga da se moramo sramiti dijela navijača koji je osramotio grad, klub i državu -  rekao je Vejić.

Bivši Hajdukov kapetan potom je izrazio nadu da će odgovorni spriječiti ponavljanje takvih incidenata, a posebno ga je zgrozilo zazivanje nacističkog vođe i spominjanje logora Auschwitz.

- Nadam se da će netko od onih tko je zadužen za to pobrinuti da se ovo ne ponavlja. Netko u 2026. zaziva Hitlera i Auschwitz mislim se što je netko u tim glavama. Pitam se za koga da gradimo novi stadion. Bolje da gradimo vrtiće - dodao je Vejić.

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