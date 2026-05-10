DRUGO IZGUBLJENO FINALE

Vekić izgubila u finalu Istanbula

Piše HINA, Issa Kralj,
Uspješnija od nje je u finalu bila Uzbekistanka Marija Timofejeva sa 6-4, 6-2. Vekić je u Istanbul došla kao prva nositeljica turnira

Hrvatska tenisačica Donna Vekić nije uspjela osvojiti naslov pobjednice na WTA 125 turniru u Istanbulu, uspješnija od nje je u finalu bila Uzbekistanka Marija Timofejeva sa 6-4, 6-2. Za 22-godišnju uzbekistansku tenisačicu ovo je bio prvi osvojeni naslov u karijeri.

Za Vekić, koja je u Istanbulu bila postavljena za prvu nositeljicu, ovo je bio drugi finale na WTA 125 turnirima ove godine i drugi poraz, u siječnju je u Manili izgubila završni dvoboj od Kolumbijke Camile Osorio.

Foto: Christian Bruna

Podsjetimo, Vekić je u prvom kolu turnira u Istanbulu pobijedila bjelorusku tenisačicu Alionu Falei sa 6-2, 6-7(3), 6-4. Do finala je došla nakon što je u polufinalu savladala Španjolku Guiomar Maristany sa 6-4, 6-3.

