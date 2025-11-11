Obavijesti

NALAZE SE MEĐU ELITOM

Kruno Jurčić i Zlatko Dalić među elitom. Hrvati u konkurenciji za najboljeg trenera na svijetu

Piše Luka Tunjić, HINA,
Foto: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

Hrvatski treneri Krunoslav Jurčić i Zlatko Dalić kandidati su za nagrade Međunarodne federacija za nogometnu povijest i statistiku (IFFHS) u 2025. godini, izvijestila je ta organizacija iz svog sjedišta u Zurichu

Bivši trener Dinama, Kruno Jurčić, ostvaruje nevjerojatne uspjehe daleko od očiju europske javnosti, a kruna na njegovu impresivnu sezonu je nominacija za trenera godine. Jurčić je uvršten na popis kandidata za najboljeg trenera godine u izboru Međunarodnog instituta za nogometnu povijest i statistiku (IFFHS). IFFHS od 1987. godine organizira izbor najboljih nogometaša u raznim kategorijama za njihove izvedbe od siječnja do prosinca. 

Njegovi rezultati s egipatskim klubom Pyramids, s kojim je osvojio Afričku ligu prvaka i stigao do polufinala Svjetskog klupskog prvenstva, nisu prošli nezapaženo.

CAF Champions League - Final - Second Leg - Pyramids v Mamelodi Sundowns
Foto: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

Inače, Jurčić  se našao u zaista elitnom društvu. Među ostalim nominiranima su trenerski velikani poput Antonija Contea, Mikela Artete, Hansija Flicka, Unaija Emeryja i Luisa Enriquea, što dodatno potvrđuje veličinu ovog postignuća. Lani je tu nagradu osvojio Carlo Ancelotti nakon osvajanja Lige prvaka s Real Madridom.

Hrvatski izbornik Dalić nalazi se među kandidatima za najboljeg trenera nacionalnih reprezentacija. Među 25 konkurenata je i Tony Popovic, izbornik Australije hrvatskog porijekla. Prošle godine je tu nagradu primio španjolski izbornik Luis de la Fuente nakon osvajanja Europskog prvenstva.

PROMJENA NI NA VIDIKU Skupi reprezentativci ne igraju, a novi kucaju na vrata. Dalić će morati povući neke teške poteze
Skupi reprezentativci ne igraju, a novi kucaju na vrata. Dalić će morati povući neke teške poteze

Pobjednici će biti objavljeni nakon 10. prosinca odlukom međunarodnog žirija sastavljenog od članova IFFHS-a (sportskih novinara i nogometnih stručnjaka) iz 120 zemalja sa svih kontinenata.

IFFHS-a se bavi kronološkim dokumentiranjem svjetskih nogometnih rezultata i podataka. Objavljuje statističke podatke kako bi se utvrdila rang-lista ekipa, liga, trenera, igrača i sudaca.

