Kruno Jurčić i Zlatko Dalić među elitom. Hrvati u konkurenciji za najboljeg trenera na svijetu

Bivši trener Dinama, Kruno Jurčić, ostvaruje nevjerojatne uspjehe daleko od očiju europske javnosti, a kruna na njegovu impresivnu sezonu je nominacija za trenera godine. Jurčić je uvršten na popis kandidata za najboljeg trenera godine u izboru Međunarodnog instituta za nogometnu povijest i statistiku (IFFHS). IFFHS od 1987. godine organizira izbor najboljih nogometaša u raznim kategorijama za njihove izvedbe od siječnja do prosinca.

Njegovi rezultati s egipatskim klubom Pyramids, s kojim je osvojio Afričku ligu prvaka i stigao do polufinala Svjetskog klupskog prvenstva, nisu prošli nezapaženo.

Foto: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

Inače, Jurčić se našao u zaista elitnom društvu. Među ostalim nominiranima su trenerski velikani poput Antonija Contea, Mikela Artete, Hansija Flicka, Unaija Emeryja i Luisa Enriquea, što dodatno potvrđuje veličinu ovog postignuća. Lani je tu nagradu osvojio Carlo Ancelotti nakon osvajanja Lige prvaka s Real Madridom.

Hrvatski izbornik Dalić nalazi se među kandidatima za najboljeg trenera nacionalnih reprezentacija. Među 25 konkurenata je i Tony Popovic, izbornik Australije hrvatskog porijekla. Prošle godine je tu nagradu primio španjolski izbornik Luis de la Fuente nakon osvajanja Europskog prvenstva.

Pobjednici će biti objavljeni nakon 10. prosinca odlukom međunarodnog žirija sastavljenog od članova IFFHS-a (sportskih novinara i nogometnih stručnjaka) iz 120 zemalja sa svih kontinenata.

IFFHS-a se bavi kronološkim dokumentiranjem svjetskih nogometnih rezultata i podataka. Objavljuje statističke podatke kako bi se utvrdila rang-lista ekipa, liga, trenera, igrača i sudaca.