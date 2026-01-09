Velika pobjeda NBA talenta iz Srbije: Završio je kemoterapiju

Mladi srpski košarkaš i "rookie" Oklahoma City Thundera, Nikola Topić (20), uspješno je završio liječenje kemoterapijom nakon što mu je krajem prošle godine dijagnosticiran rak testisa. Ova vijest dolazi kao svjetlo na kraju tunela za mladog igrača čiji je početak NBA karijere bio obilježen nevjerojatnim pehovima. Podsjetimo, Topić je propustio cijelu svoju prvu "rookie" sezonu 2024./2025. zbog teške ozljede, puknuća prednjeg križnog ligamenta.

Taman kada se očekivao njegov povratak i debi u najjačoj ligi svijeta, krajem listopada stigao je novi šok u obliku teške dijagnoze. Unatoč svemu, Topić je pokazao iznimnu snagu i odlučnost.

Foto: Arthur Ellis/REUTERS

Već sredinom prosinca prošle godine započeo je s laganim treninzima i aktivnostima na terenu, signalizirajući da njegova borba ide u pravom smjeru. Uspješan završetak kemoterapije sada predstavlja ključni korak prema potpunom oporavku i povratku onome što najviše voli, košarci.

Dodatnu dozu optimizma unosi i izjava njegovog poznatog agenta, Miška Ražnatovića, koji je izrazio nadu da bi se Nikola mogao vratiti na parkete G lige, a potom i NBA lige, već do kraja ove sezone.