POBIJEDILI ŠVEĐANE

Velika pobjeda Štimca! Zrinjski sjajnim preokretom stigao na korak do europskog proljeća

Velika pobjeda Štimca! Zrinjski sjajnim preokretom stigao na korak do europskog proljeća
Zrinjski je od 40. minute gubio 1-0, a onda je pred kraj utakmice izveo čudesan preokret. Prvo je Ćuže zabio u 78., a onda Bilbija pogodio za erupciju oduševljenja u Mostaru

Zrinjski iz Mostara pod vodstvom Igora Štimca ostvario je dragocjenu pobjedu protiv švedskog Hackena u 4. kolu Konferencijske lige čime je povećao izglede za europsko proljeće. Sjajan preokret izvela je momčad iz Mostara koja je bila u zaostatku do 78. minute, a onda fantastično stigla do sva tri boda.

Mostar: Četvrto kolo UEFA Konferencijske lige, HŠK Zrinjski - BK Hacken
Šveđani su poveli u 40. minuti golom Silasa Andersena nakon asistencije Mikkela Rygaarda i tako se otišlo na odmor. Hacken je držao posjed u drugom poluvremenu , ali su obje momčadi podjednako stvarale prilike. Ipak, Zrinjski dolazi prvo do izjednačenja, a onda i do potpunog preokreta i ludila u Mostaru. Strijelci su bili Mario Ćuže u 78. minuti koji je zabio svoj odbijanac i Nemanja Bilbija u 82. minuti sjajnim udarcem izvan kaznenog prostora..

Sa šest bodova iz četiri kola, Zrinjski ima realnu nadu da se domogne europskog proljeća.  U posljednja dva kola Zrinjski gostuje protiv poljske momčadi Rakowa, dok u Mostaru dočekuje Rapid iz Beča. 

