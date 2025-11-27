Velika pobjeda Štimca! Zrinjski sjajnim preokretom stigao na korak do europskog proljeća

Zrinjski iz Mostara pod vodstvom Igora Štimca ostvario je dragocjenu pobjedu protiv švedskog Hackena u 4. kolu Konferencijske lige čime je povećao izglede za europsko proljeće. Sjajan preokret izvela je momčad iz Mostara koja je bila u zaostatku do 78. minute, a onda fantastično stigla do sva tri boda.

Foto: Denis Kapetanovic

Šveđani su poveli u 40. minuti golom Silasa Andersena nakon asistencije Mikkela Rygaarda i tako se otišlo na odmor. Hacken je držao posjed u drugom poluvremenu , ali su obje momčadi podjednako stvarale prilike. Ipak, Zrinjski dolazi prvo do izjednačenja, a onda i do potpunog preokreta i ludila u Mostaru. Strijelci su bili Mario Ćuže u 78. minuti koji je zabio svoj odbijanac i Nemanja Bilbija u 82. minuti sjajnim udarcem izvan kaznenog prostora..

Sa šest bodova iz četiri kola, Zrinjski ima realnu nadu da se domogne europskog proljeća. U posljednja dva kola Zrinjski gostuje protiv poljske momčadi Rakowa, dok u Mostaru dočekuje Rapid iz Beča.