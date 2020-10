Velika pohvala Tysona Furyja: 'Hrga će postati svjetski prvak'

Filip Hrgović (28) će se 7. studenog boriti protiv Rydella Bookera (39) na Floridi te tako nastaviti uspon prema vrhu. A dobio je i jednog od najboljih teškaša svijeta Tysona Furyja (32) koji mu predviđa blistavu budućnost

<p>Jedanaest profesionalnih pobjeda, devet od njih nokautom te dogovorena sljedeća borba na putu prema teškaškom vrhu. Nakon lagane pobjede protiv objektivno lošijeg protivnika <strong>Aleksandra Kartozije </strong>(39), <strong>Filip Hrgović</strong> (29) kreće u nove izazove. Sljedeći je na redu bivši zatvorenik i sparing partner našeg 'El Animala', <strong>Rydell Booker </strong>(39).</p><p>Sve je to put prema vrhu, a nakon Bookera bi Hrga trebao ići na jača i zvučnija imena s kojima je dosad imao i malo problema jer neki od njih nisu željeli ući u ring protiv 'El Animala' jer im je to bio prevelik rizik, a svojevremeno je Eddie Hearn izjavio da bi Filip mogao boksati s onima iz samog vrha. A sad mu je veliku pohvalu dao upravo borac iz samog vrha.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tyson Fury hvali Filipa Hrgovića</strong></p><p>- Moje mišljenje o <strong>Filipu Hrgoviću </strong>je da je odličan borac te veliki potencijal za budućnost i budući svjetski prvak - jasan je bio teškaški prvak svijeta po WBC verziji, <strong>Tyson </strong>'Gypsy King' <strong>Fury </strong>(32).</p><p>A kad to kaže netko poput Furyja, te riječi imaju značaj. Hrga će svoj put prema Furyjevoj poziciji nastaviti 7. studenog na Floridi, a nakon toga tko zna što slijedi. Mnogi bi voljeli vidjeti okršaj protiv <strong>Alena </strong>'Savagea' <strong>Babića </strong>(29) s kojim je po tko zna koji put 'zaratio' preko medija, a pitanje je što o tome kažu njihovi menadžeri. </p><p>Prema <a href="https://boxrec.com/en/ratings?role=proboxer&offset=0&sex=M&division=Heavyweight" target="_blank">BoxRecu</a>, Alen Babić je boksač od tri zvjezdice (Filip Hrgović ima rejting od tri i pol zvjezdice), te 47. na teškaškoj ljestvici. Bio bi to, prema tome, najteži Filipov protivnik dosad, a njihov bi okršaj zasigurno izazvao velik interes javnosti. Tko zna što nas još čeka u budućnosti hrvatskog boksa - Dillian Whyte hvali Babića, Tyson Fury hvali Filipa Hrgovića, a hrvatski boks ima dva TOP50 teškaša.</p>