Velikan nahvalio Kovača: Znao sam od prvog dana da je pravi

Bayern München utrpao je pet golova Borussiji Dortmund i, čini se, riješio pitanje osvajača Bundeslige ove sezone. Bila je to izvanzemaljska predstava izabranika Nike Kovača, koji su u potpunosti nadigrali i demoralizirali prvog pratitelja u prvenstvu.

I dok Kovač na dnevnoj bazi nailazi na brojne kritičare, one koji ga malo hvale pa malo kude, legendarni Ottmar Hitzfeld od prvog dana stao je uz hrvatskog stručnjaka, kojeg je i vodio u igračkim danima.

- Od prvog dana sam bio uvjeren da će se Niko Kovač snaći na klupi Bayerna. On je vrlo pedantan trener koji posvećuje puno pažnje detaljima i veliki je motivator. Imao sam ga kao igrač u Bayernu i iako nije uvijek bio u prvih 11, uvijek je bio timski igrač i gurao momčad. Uvijek se brinuo da timski duh bude sjajan, što je vrlo važno, pogotovo od igrača koji nisu ključni - rekao je legendarni njemački trener pa dodao:

- Sve to pokazuje karakter i fokus. Taktički govoreći, on je već radio čuda s Frankfurtom. Osobito gledajući lanjsko finale kupa u kojem se suočio s Bayernom i uspio ih iznenaditi. Tu je položio ispit i probio se kroz gustu Bundesligu. Srećom, Uli Hoeness i Karl-Heinz Rummenigge nastavili su vjerovati u njega i to se sada isplati, zato se dosljednost vratila Bayernovim igrama i pobjedama.

U Bayernu je sve pod povećalom. Pobjeda je imperativ u svakoj utakmici, a pamte se samo osvojeni bodovi i trofeji.

- U Bayernu morate osvajati naslove, za to ste i dovedeni. Za to i za razvoj nogometa. Kovačev uspjeh mjerit će se po titulama koje osvoji. To vrijedi za svakog trenera Bayerna, a Niko može osvojiti dvostruku krunu ove sezone. Čak i da osvoji samo jednu, postići će cilj. Vrlo sam siguran da će to uspjeti

Hitzfeld je u karijeri dvaput osvajao Bundesligu s Borussijom te pet puta s Bayernom. Osvajao je Ligu prvaka i s Bayernom i s Borussijom pa kad ovakve riječi dođu od takvog velikana, Kovač može biti ponosan na to što je napravio.