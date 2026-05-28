Veliki talent i igrač Bayerna vraća se u HNL? Želi ga Rijeka

Lovro Zvonarek (21) mogao bi ovog ljeta napustiti Bayern i vratiti se u hrvatski nogomet. Mladi hrvatski veznjak, koji je svojedobno iz Slavena otišao u München kao jedan od najvećih talenata svoje generacije, više nema sigurno mjesto u planovima bavarskog velikana, a kao moguća nova destinacija sve se češće spominje Rijeka.

Zvonarek je u Bayern stigao kao 16-godišnjak, u transferu vrijednom oko dva milijuna eura. U Njemačkoj se od njega mnogo očekivalo, no nikada nije dobio pravu priliku u prvoj momčadi. Za seniore Bayerna upisao je pet nastupa i postigao jedan gol, dok je najveći dio vremena proveo u drugoj momčadi te na posudbama. Igrao je za Sturm Graz, a prošlu sezonu proveo je u Grasshoppersu, gdje je skupio ozbiljnu minutažu, ali bez konačnog iskoraka koji bi ga približio Bayernovoj prvoj momčadi.

Iako Zvonarek ima ugovor s Bayernom do ljeta 2027. godine, njemački mediji pišu da ga klub ne vidi kao dio dugoročnog plana. Bayern će tijekom priprema donijeti konačnu odluku o njegovoj budućnosti, ali sve više upućuje na rastanak. Opcije su nova posudba ili prodaja, a upravo bi trajni transfer mogao biti najlogičnije rješenje za sve strane.

Rijeka u Zvonareku vidi potencijalnu zamjenu za Tonija Fruka. Na Rujevici traže igrača koji može donijeti kreativnost između linija, povezati vezni red i napad te dati momčadi dodatnu ideju u završnoj trećini terena. Zvonarek se uklapa u takav profil. Rijeka je posljednjih godina znala oživjeti karijere nogometaša koji su tražili kontinuitet i veću ulogu, a Zvonarek bi se mogao uklopiti u taj model.

Prema dostupnim informacijama, klub s Rujevice bi ga mogao dobiti za iznos blizak onome za koji je svojedobno otišao u Bayern, oko dva milijuna eura.