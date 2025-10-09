Veliko iznenađenje u hrvatskoj skupini: Protiv susjeda ostvarili najveću pobjedu u povijesti!

Nevjerojatan debakl doživjeli su Crnogorci. Nakon samo mjesec dana i poraza od Hrvatske na Maksimiru 4-0, susjedi su se ponovno osramotili, ovoga puta protiv Farskih Otoka. U međuvremenu su promijenili trenera pa je Roberta Prosinečkog zamijenio nekadašnji legendarni crnogorski napadač Mirko Vučinić. Teško da je mogao zamisliti gori početak mandata na klupi. Naime, u Torsvolluru su ih nogometaši Farskih Otoka svladali s uvjerljivih 4-0.

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Već na poluvremenu domaćin je vodio s dva gola razlike. Hanus Sørensen zabio je nakon asistencije Arnija Frederiksberga u 16. minuti, a samo dvadeset minuta poslije asistent prvog gola i sam se upisao među strijelce.

Zanimljivo, Vučinić na poluvremenu nije napravio nijednu izmjenu, a to mu se brzo obilo o glavu. U 55. minuti Sørensen je zabio još jedan pogodak, a za potpuni potop pobrinuo se ponovno Frederiksberg, koji je u 72. minuti realizirao kazneni udarac.

I u prvoj utakmici, dok je izbornik Crne Gore još bio Prosinečki, mučili su se protiv Farskih Otoka, ali su tada kasnim golom slavili minimalnih 1-0. Ovim porazom Crna Gora svela je svoje izglede za plasman na Svjetsko prvenstvo sljedeće godine na čistu teoriju.

Ovo je ujedno jedna od najvećih, ako ne i najveća pobjeda u povijesti farskog nogometa. Naime, do sada su najveće pobjede ostvarili protiv Lihtenštajna. Prva je bila 2021. godine, kada su ih kod kuće pobijedili 5-1, a druga se dogodila tri godine poslije, kad su slavili 4-0. Ipak, iako je Crna Gora posljednjih godina potpuno nerelevantna u europskom nogometu, još uvijek ima veći renome od Lihtenštajna.