Veliko priznanje! Istrin napadač dobio poziv u jednu od najboljih afričkih reprezentacija...

Napadač Istre, Salim Fago Lawal (22) dobio je najveću potvrdu dosadašnje karijere. Izbornik Eric Sekou Chelle uvrstio ga je na konačni popis Nigerije za Afrički kup nacija u Maroku. Lawal se početkom mjeseca našao na proširenom popisu od 56 nogometaša, a sada je izabran među 28 igrača koji će predstavljati Nigeriju, iako još nema službeni debi za A reprezentaciju. U momčadi će igrati i bivši igrač Hajduka Chidozie Awaziem. Nigerija će na turniru nastupiti u skupini C zajedno s Ugandom, Tunisom i Tanzanijom.

Poziv dobiva dodatnu težinu kad se vidi u kakvom će se društvu Lawal naći. Nigerija na prvenstvo dolazi s igračima iz najjačih europskih liga. Posebno odskače napadački sektor koji predvode Victor Osimhen, zvijezda Galatasaraya procijenjena na 75 milijuna eura, Ademola Lookman iz Atalante te Samuel Chukwueze, koji je ljetos iz Milana prešao u Fulham.

Istra je Lawala dovela u ljeto 2023. godine, odmah nakon njegovih nastupa na Svjetskom prvenstvu U20. Tadašnji sportski direktor Saša Bjelanović uočio ga je na omladinskom turniru u Viareggiu i reagirao dovoljno brzo da ga dovede iz Akademije Mavlon. Uz njega su tada stigli i Ayuma te Agada.

Lawal se postupno prilagodio europskom nogometu i ritmu HNL-a, ali je od početka privlačio pozornost nevjerojatnom brzinom. Prepoznavši njegov napredak, Istra je ljetos produljila ugovor s njim do lipnja 2028. godine. Klub ga je doveo kao igrača procijenjenog na 50 tisuća eura, a njegova trenutačna vrijednost približava se milijunu. U ovoj sezoni odigrao je 18 utakmica u svim natjecanjima, postigao šest pogodaka i dodao dvije asistencije. Ukupno je za Istru odigrao 64 utakmice i postigao 14 golova. Lawal će se reprezentaciji pridružiti nakon nedjeljne utakmice s Rijekom.