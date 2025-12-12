Obavijesti

Sport

Komentari 0
IDE NA AFCON

Veliko priznanje! Istrin napadač dobio poziv u jednu od najboljih afričkih reprezentacija...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Veliko priznanje! Istrin napadač dobio poziv u jednu od najboljih afričkih reprezentacija...
Pula: Istra i Vukovar remizirali u utakmici 12. kola Prve HNL | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Salim Fago Lawal u Istru je stigao prije dvije godine, nakon što je impresionirao na Svjetskom U20 prvenstvu. Doveo ga je, sad već bivši sportski direktor, Saša Bilanović

Napadač Istre, Salim Fago Lawal (22) dobio je najveću potvrdu dosadašnje karijere. Izbornik Eric Sekou Chelle uvrstio ga je na konačni popis Nigerije za Afrički kup nacija u Maroku. Lawal se početkom mjeseca našao na proširenom popisu od 56 nogometaša, a sada je izabran među 28 igrača koji će predstavljati Nigeriju, iako još nema službeni debi za A reprezentaciju. U momčadi će igrati i bivši igrač Hajduka Chidozie Awaziem. Nigerija će na turniru nastupiti u skupini C zajedno s Ugandom, Tunisom i Tanzanijom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Osijek-Istra 1-5 02:07
Osijek-Istra 1-5 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Poziv dobiva dodatnu težinu kad se vidi u kakvom će se društvu Lawal naći. Nigerija na prvenstvo dolazi s igračima iz najjačih europskih liga. Posebno odskače napadački sektor koji predvode Victor Osimhen, zvijezda Galatasaraya procijenjena na 75 milijuna eura, Ademola Lookman iz Atalante te Samuel Chukwueze, koji je ljetos iz Milana prešao u Fulham.

Osijek i Istra sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Istra sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Istra je Lawala dovela u ljeto 2023. godine, odmah nakon njegovih nastupa na Svjetskom prvenstvu U20. Tadašnji sportski direktor Saša Bjelanović uočio ga je na omladinskom turniru u Viareggiu i reagirao dovoljno brzo da ga dovede iz Akademije Mavlon. Uz njega su tada stigli i Ayuma te Agada.

SAŽETAK VUKOVAR - VARAŽDIN 2-0 VIDEO Rođak svjetski poznatog veznjaka zabio je HNL prvijenac
VIDEO Rođak svjetski poznatog veznjaka zabio je HNL prvijenac

Lawal se postupno prilagodio europskom nogometu i ritmu HNL-a, ali je od početka privlačio pozornost nevjerojatnom brzinom. Prepoznavši njegov napredak, Istra je ljetos produljila ugovor s njim do lipnja 2028. godine. Klub ga je doveo kao igrača procijenjenog na 50 tisuća eura, a njegova trenutačna vrijednost približava se milijunu. U ovoj sezoni odigrao je 18 utakmica u svim natjecanjima, postigao šest pogodaka i dodao dvije asistencije. Ukupno je za Istru odigrao 64 utakmice i postigao 14 golova. Lawal će se reprezentaciji pridružiti nakon nedjeljne utakmice s Rijekom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nadal ju je gutao očima u Brazilu. Gdje je ova hostesa 11 godina poslije i kako izgleda?
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Nadal ju je gutao očima u Brazilu. Gdje je ova hostesa 11 godina poslije i kako izgleda?

Rafael Nadal oprostio se od tenisa u studenom prošle godine u Davis Cupu. Jedan od najviralnijih trenutaka bogate karijere sportske legende dogodio se 2014. na turniru u Rio de Janeiru gdje mu je pažnju odvlačila ljepotica iza klupe
Legendarna skijašica obara rekorde i provocira fanove u oskudnim izdanjima. Pogledajte
FOTO: LINDSEY VONN

Legendarna skijašica obara rekorde i provocira fanove u oskudnim izdanjima. Pogledajte

Lindsey Vonn (41) pobjedom je u spustu u St. Moritzu postala najstarija pobjednica utrke u Svjetskom kupu. Prije samo koji tjedan, pozirala je u glamuroznom izdanju za Players Magazin bez grudnjaka
FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...

Priisjetili smo se koji su svi projekti rješenja ovog pitanja u hrvatskim gradovima dospjeli u javnost, ali od njih do danas ništa nisu ostvarili

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025