Veočić ostvario želju! Olimpijska će se medalja kovati na Kubi...

Više mi znači plasman na Olimpijske igre nego medalja ovdje, jer najveći mi je san olimpijska medalja, a sad neću morati na kvalifikacijske turnire nego ću se više od godine dana pripremati za Pariz.

Rekao je to Gabrijel Veočić (22) nakon što je ulaskom u polufinale Europskih igara u Krakovu u kategoriji do 80 kilograma izborio plasman na Olimpijske igre u Parizu. U petak ga očekuje polufinalni okršaj s Azerbajdžancem Muradom Alahverdijevim.

- Bio mu je to osmi ozbiljan meč u mjesec i pol dana, na SP-u je izgubio 'lucky punchom', a i za OI pripremat ćemo se na Kubi - dodao je njegov otac i trener Pero Veočić.

Veočić treći hrvatski sportaš na OI u Parizu

Gabrijel je treći hrvatski sportaš koji je izborio Igre u Parizu idućega ljeta, nakon maratonki Bojane Bjeljac i Matee Parlov Koštro.

Kao europskog prvaka do 22 godine prošle su ga godine u Slavonskom Brodu dočekale stotine sugrađana, a njegov nam je otac pričao:

Foto: sasa miljevic

- Gabrijel je počeo s pet godina, dok sam još boksao za reprezentaciju Hrvatske. Po Slavoniji, Mađarskoj, BiH i Srbiji počeo je kao mali nastupati po priredbama i čim je imao pravo nastupa, postao je državni prvak mlađih kadeta, pa juniora i seniora. Drugi je Hrvat koji je postao europski prvak do 22 godine, nakon Filipa Hrgovića.

Igrao i nogomet i odbojku

Sam Gabrijel opisao nam je kako je surađivati s ocem. Ima li povišenih tenzija? Možda nekad drugačija reakcija prema ocu nego što bi bila prema treneru?

- Ne, nema toga, mi se lako sve dogovorimo. Zna se red.

Iako mu je otac cijeli život u boksu, Gabrijel se kao dječak okušao i u nogometu i odbojci.

Foto: sasa miljevic

- NK Amater mi je tu, u naselju, pa sam pola godine išao na nogomet, a odbojku sam igrao u Marsoniji, sve to paralelno s boksom, ali boks me više privukao pa sam se odlučio za ono u čemu sam bio najduže. A u boksu sam od pete ili šeste godine.

I, kakav je boksački olimpijac s loptom?

- Dobar..., ali više za obranu jer sam visok.

Veočiću je uzor Roy Jones Junior

Boksački uzor mu je Roy Jones Junior. Kojeg je nedavno i upoznao.

- On je bio prvak u srednjoj i supersrednjoj kategoriji, gledao sam puno njegovih mečeva i motiviralo me to. Da, ima puno dobrih boksača, ali njegov je stil baš imao utjecaja na mene. Vidio sam ga na Svjetskom prvenstvu u Beogradu (gdje je Veočić došao do četvrtfinala, nap. a.) gdje je bio gost. U nekoliko navrata sam sjedio blizu njega, fotografirali smo se skupa, ali bila je gužva, svi su mu htjeli prići pa nisam uspio razgovarati s njim. Ne zna da mi je uzor, ali saznat će ubrzo, haha.

Foto: sasa miljevic

Je li Gabrijel išta zaradio na turnirima?

- Ne, nema tu novca.

Od nedavno je kao vrhunski sportaš u sastavu pričuva HV-a.

- Nemam nekih velikih obaveza, osim što se moram pridržavati i vojnih pravila i izvan sporta, odnosno ako bih bilo što zgriješio, odgovaram i redovnom i vojnom sudu. Ali kako sam tek nedavno ušao u sastav HV-a, nisam još imao ni jednu smotru ili vježbe.

A kad će u profesionalce?

- Nakon Olimpijskih igara 2024. ili čak 2028. jer i kao profesionalac mogu na OI ako imam manje od 15 profi mečeva.

Ako si ostvari želju i u Parizu ugrabi medalju, možda već iduće godine krene graditi i profesionalnu karijeru.