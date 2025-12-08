Verstappen 'zagrmio' nakon pitanja novinarke: Sad mi daješ taj glupavi osmijeh? Znao sam

Max Verstappen (28) dominantno je pobijedio na Velikoj nagradi Abu Dhabija, no to nije bilo dovoljno. Naslov prvaka Formule 1 za 2025. godinu pripao je Landu Norrisu za samo dva boda, čime je Nizozemac ostao bez svoje pete uzastopne titule. Iako je nakon utrke uglavnom smireno analizirao sezonu, jedno ga je pitanje na konferenciji za medije izbacilo iz takta i pokazalo kolika je frustracija zbog poraza u jednoj od najluđih sezona u povijesti.

Nakon što je odvozio savršen vikend u Abu Dhabiju, osvojivši pole position i pobjedu, Verstappen je morao gledati kako Lando Norris trećim mjestom osigurava svoj prvi naslov prvaka. Na samom kraju konferencije za medije, jedna britanska novinarka upitala ga je žali li sada zbog sudara s Georgeom Russellom na Velikoj nagradi Španjolske u lipnju.

Foto: Annika Graf

U toj utrci Verstappen je zbog kazne od 10 sekundi pao s petog na deseto mjesto, izgubivši devet ključnih bodova. S obzirom na to da je prvenstvo izgubio za samo dva boda, pitanje je bilo logično, ali za Verstappena i provokativno.

Nakon pitanja, uslijedila je duga, neugodna tišina. Verstappen je fiksirao novinarku pogledom prije nego što je odgovorio.

- Zaboravljate sve ostalo što se dogodilo u mojoj sezoni. Jedino što spominjete je Barcelona. Znao sam da će to doći - rekao je Nizozemac.

Foto: Annika Graf

Nakon još jedne stanke, vidno iznerviran, dodao je:

- Dajete mi glupavi osmijeh sada?

'Dobio sam i ja božićne poklone'

Nakon oštre reakcije, Verstappen je ipak pojasnio svoj stav, naglasivši kako se prvenstvo nikad ne gubi ili osvaja u jednoj jedinoj utrci.

- To je na kraju dio utrkivanja, živiš i učiš. Prvenstvo se osvaja kroz 24 utrke. I ja sam dobio puno ranih božićnih poklona u drugoj polovici sezone, tako da možete i to dovesti u pitanje - dodao je, jasno aludirajući na pogreške koje su radili McLarenovi vozači Norris i Piastri, a koje su ga i vratile u borbu za naslov.

Foto: R4997 Hasan Bratic

Iako je izgubio titulu, Verstappen je istaknuo kako je ponosan na sezonu, pogotovo na nevjerojatan povratak koji su on i momčad Red Bulla izveli. U jednom trenutku, nakon utrke u Zandvoortu, zaostajao je više od 100 bodova za tada vodećim Piastrijem.

'Osjećam se bolje nego kad sam lani osvojio naslov'

Unatoč porazu, četverostruki svjetski prvak tvrdi da se osjeća ispunjenije nego nakon osvajanja naslova 2024. godine.

- Sjedim ovdje s vjerojatno boljim osjećajem nego u ovo doba prošle godine. Naravno, šteta je propustiti naslov, ali dugo vremena nisam ni razmišljao o njemu. Nisam se osjećao kao da sam u igri do prije nekoliko utrka, što je ludo - priznao je.

Sezonu je opisao kao "vlak smrti", istaknuvši kako je u nekim trenucima mrzio, a u drugima volio svoj bolid. Ipak, serijom od deset uzastopnih postolja, uključujući šest pobjeda, vratio se u borbu i osigurao da godinu završi s najviše pobjeda od svih vozača (osam).

Foto: Jakub Porzycki/REUTERS

- Ne žalim ni za čim. Sezona je bila puna preokreta, ali zadnjih devet utrka bile su puno ugodnije. U momčadi vlada sjajna atmosfera, imamo pozitivnu energiju i samopouzdanje, a to je upravo ono što želite uoči iduće sezone - zaključio je Verstappen.

Iako će iduće sezone na staze Formule 1 izaći bez broja 1 na bolidu, Verstappen je pokazao da ga gubitak titule nije uzdrmao. Naprotiv, čini se da je gladniji nego ikad vratiti se na tron.