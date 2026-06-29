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VIDEO Argentinski kamp miriše na roštilj: Ispekli 500 kila mesa

Piše Bruno Lukas,
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VIDEO Argentinski kamp miriše na roštilj: Ispekli 500 kila mesa
Foto: Screenshot/twitter

Argentinska reprezentacija proslavila je prolaz u nokaut-fazu roštiljem u svom kampu u Kansas Cityju, a igrači poput Emiliana Martíneza i Lautara Martíneza sami su preuzeli pečenje mesa

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Argentina je skupinu završila s maksimalnih devet bodova i pobjedama u svim trima utakmicama, a u svom kampu u Kansas Cityju organizirala je proslavu na argentinski način, velikim roštiljem.

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gif | Video: 24sata

Emiliano Martínez i Lautaro Martínez preuzeli su brigu oko pečenja mesa, a pridružio im se i predsjednik Argentinskog nogometnog saveza, Claudio Tapia, što najbolje govori o opuštenoj i bliskoj atmosferi u momčadi.

U šesnaestini finala Argentina igra protiv Zelenortskih Otoka, koji su na prvom Svjetskom prvenstvu u povijesti remizirali sa Španjolskom, Urugvajem i Saudijskom Arabijom.

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Prođe li Zelenortske Otoke, čeka ih Australija ili Egipat, a ždrijeb je takav da Argentina do eventualne polufinalne utakmice neće naići ni na jednu od europskih velesila.

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