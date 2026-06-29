Argentinska reprezentacija proslavila je prolaz u nokaut-fazu roštiljem u svom kampu u Kansas Cityju, a igrači poput Emiliana Martíneza i Lautara Martíneza sami su preuzeli pečenje mesa
VIDEO Argentinski kamp miriše na roštilj: Ispekli 500 kila mesa
Argentina je skupinu završila s maksimalnih devet bodova i pobjedama u svim trima utakmicama, a u svom kampu u Kansas Cityju organizirala je proslavu na argentinski način, velikim roštiljem.
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Emiliano Martínez i Lautaro Martínez preuzeli su brigu oko pečenja mesa, a pridružio im se i predsjednik Argentinskog nogometnog saveza, Claudio Tapia, što najbolje govori o opuštenoj i bliskoj atmosferi u momčadi.
🚨🇦🇷 Argentina are NOT playing around. They shipped HALF A TON of premium Argentine beef to their World Cup camp just to keep the asados going!— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 28, 2026
This is how world champions eat!
Writer: Claudiopic.twitter.com/Bmck7n56YC
U šesnaestini finala Argentina igra protiv Zelenortskih Otoka, koji su na prvom Svjetskom prvenstvu u povijesti remizirali sa Španjolskom, Urugvajem i Saudijskom Arabijom.
Prođe li Zelenortske Otoke, čeka ih Australija ili Egipat, a ždrijeb je takav da Argentina do eventualne polufinalne utakmice neće naići ni na jednu od europskih velesila.
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