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TO SU EMOCIJE

VIDEO Argentinski komentator ostao bez glasa! Pogledajte kako je proslavio gol za finale

Piše Domagoj Vugrinović,
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VIDEO Argentinski komentator ostao bez glasa! Pogledajte kako je proslavio gol za finale
Foto: X/screenshot
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Poznati komentator televizije Telefe uživo je prenosio utakmicu, a nakon odlučujućeg gola Lautara Martíneza potpuno su ga preplavile emocije

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Argentina je nakon velikog preokreta pobijedila Englesku 2-1 i izborila novo finale Svjetskog prvenstva. Aktualni svjetski prvaci još su jednom pokazali pobjednički karakter, a završnica utakmice izazvala je erupciju oduševljenja u Argentini. Engleska je povela golom Anthonyja Gordona i dugo imala rezultat koji ju je vodio u finale, ali se u završnici previše povukla. Argentina je preuzela inicijativu, a momčad Lionela Scalonija to je znala kazniti.

Enzo Fernández zabio je za 1-1, a potom je Lautaro Martínez glavom pogodio za konačnih 2-1 i veliko argentinsko slavlje. Lionel Messi ponovno je bio ključna figura svoje reprezentacije jer je asistirao za oba gola. Argentina je tako izborila drugo uzastopno finale Svjetskog prvenstva, u kojem će igrati protiv Španjolske. Španjolci su u prvom polufinalu svladali Francusku 2-0 i u nedjelju će pokušati zaustaviti pohod "gaučosa" prema novom naslovu svjetskog prvaka.

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Posebnu pozornost nakon utakmice privukla je reakcija argentinskog komentatora Pabla Giralta. Poznati komentator televizije Telefe uživo je prenosio utakmicu, a nakon odlučujućeg gola Lautara Martíneza potpuno su ga preplavile emocije. Njegov glas, krik i nevjerica u trenutku kada je Argentina zabila za 2-1 brzo su postali hit na društvenim mrežama. Giralt je u prijenosu jedva skrivao uzbuđenje, a u jednom je trenutku gotovo ostao bez glasa dok su argentinski igrači slavili plasman u finale.

Snimka njegova komentara ubrzo je obišla svijet. Mnogi navijači istaknuli su da je upravo takva reakcija najbolji dokaz koliko nogomet znači Argentincima i koliko je za njih plasman u finale više od obične sportske pobjede. 

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