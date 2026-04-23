ZABLISTAO U EINDHOVENU

VIDEO Bajraktarević bio čovjek utakmice: Tri asistencije, dva gola i zagrljaj od Ivana Perišića

Piše Bruno Lukas,
VIDEO Bajraktarević bio čovjek utakmice: Tri asistencije, dva gola i zagrljaj od Ivana Perišića
Tuzla: Susret Bosne i Hercegovine i Rumunjske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Esmir Bajraktarević odigrao je utakmicu za pamćenje protiv PEC Zwollea Reprezentativac Bosne i Hercegovine upisao je tri asistencije i dva gola u pobjedi PSV-a 6-1

Reprezentativac Bosne i Hercegovine, Esmir Bajraktarević (21) briljirao je za PSV protiv PEC Zwollea u utakmici 31. kola Nizozemske Erediviseč. U prvom poluvremenu dvaput pronašao Ricarda Pepija sjajnim ubačajima, a Amerikanac je oba puta pogodio mrežu Zwollea. Između ta dva gola Bajraktarević je asistencijom pomogao i kod autogola Simona Gravesa.

Video golova i asistencija pogledajte OVDJE.

NOVI STARI PRVACI Sezona iz snova Ivana Perišića! PSV je obranio titulu prvaka čak pet kola prije kraja prvenstva
Sezona iz snova Ivana Perišića! PSV je obranio titulu prvaka čak pet kola prije kraja prvenstva

U 73. minuti elegantnim udarcem izvana svladao je gostujućeg vratara za 4-1, njegov prvi gol u ligi nakon 23. kolovoza 2025. i ukupno treći u karijeri. Deset minuta kasnije lijevom nogom sjajno je zabio za konačnih 6-1.

Njegov nastup nije prošao nezapaženo ni na klupi. Ivan Perišić (37), koji je ušao u igru u 69. minuti, kod drugog Pepijevog gola najprije je čestitao strijelcu, a zatim zagrlio mladog Bajraktarevića i počeo mu nešto objašnjavati, baš kao što je to već radio s drugim suigračima u PSV-u.

GEMMA OWEN FOTO Kći slavnog nogometaša obožava konje i jahanje. Proslavila se na 'Otoku ljubavi'
FOTO Kći slavnog nogometaša obožava konje i jahanje. Proslavila se na 'Otoku ljubavi'

Njegovu reakciju pogledajte OVDJE.

PSV je naslov prvaka u Eredivisie već osigurao, ali Bajraktarević je protiv Zwollea pokazao zašto sve više postaje jedan od ključnih igrača momčadi.

