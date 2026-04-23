VIDEO Bajraktarević bio čovjek utakmice: Tri asistencije, dva gola i zagrljaj od Ivana Perišića

Reprezentativac Bosne i Hercegovine, Esmir Bajraktarević (21) briljirao je za PSV protiv PEC Zwollea u utakmici 31. kola Nizozemske Erediviseč. U prvom poluvremenu dvaput pronašao Ricarda Pepija sjajnim ubačajima, a Amerikanac je oba puta pogodio mrežu Zwollea. Između ta dva gola Bajraktarević je asistencijom pomogao i kod autogola Simona Gravesa.

U 73. minuti elegantnim udarcem izvana svladao je gostujućeg vratara za 4-1, njegov prvi gol u ligi nakon 23. kolovoza 2025. i ukupno treći u karijeri. Deset minuta kasnije lijevom nogom sjajno je zabio za konačnih 6-1.

Njegov nastup nije prošao nezapaženo ni na klupi. Ivan Perišić (37), koji je ušao u igru u 69. minuti, kod drugog Pepijevog gola najprije je čestitao strijelcu, a zatim zagrlio mladog Bajraktarevića i počeo mu nešto objašnjavati, baš kao što je to već radio s drugim suigračima u PSV-u.

PSV je naslov prvaka u Eredivisie već osigurao, ali Bajraktarević je protiv Zwollea pokazao zašto sve više postaje jedan od ključnih igrača momčadi.