Piše HINA,
VIDEO Barcelona rutinski protiv Elchea, zabio i Yamal! Celta s pobjedom stiže na Maksimir
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Celta je idući suparnik Dinama u Europskoj ligi, a u Zagreb dolazi sa četiri uzastopne pobjede, te nizom od sedam susreta bez poraza

U susretu 11. kola španjolskog prvenstva Barcelona je pobijedila Elche sa 3-1 približivši se na vodećem Real Madridu na pet bodova zaostatka.

Barca je povela u devetoj minuti golom Laminea Yamala, a samo dvije minute kasnije Ferran Torres je povećao prednost.

Rafa Mir je u 42. minuti smanjio zaostatak, ali je sve dvojbe razriješio Marcus Rashford pogodivši u 61. minuti na 3-1.

LaLiga - FC Barcelona v Elche
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Katalonski sastav je drugi sa 25 bodova, pet manje od Reala, a dva više od trećeplasiranog Villarreala. Elche je deveti sa 14 bodova.

Ranije je Celta na gostovanju porazila Levante sa 2-1 upisavši četvrtu uzastopnu pobjedu.

Celta je idući suparnik Dinama u Europskoj ligi, a u Zagreb dolazi sa četiri uzastopne pobjede, te nizom od sedam susreta bez poraza.

