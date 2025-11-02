Celta je idući suparnik Dinama u Europskoj ligi, a u Zagreb dolazi sa četiri uzastopne pobjede, te nizom od sedam susreta bez poraza
VIDEO Barcelona rutinski protiv Elchea, zabio i Yamal! Celta s pobjedom stiže na Maksimir
U susretu 11. kola španjolskog prvenstva Barcelona je pobijedila Elche sa 3-1 približivši se na vodećem Real Madridu na pet bodova zaostatka.
Barca je povela u devetoj minuti golom Laminea Yamala, a samo dvije minute kasnije Ferran Torres je povećao prednost.
Rafa Mir je u 42. minuti smanjio zaostatak, ali je sve dvojbe razriješio Marcus Rashford pogodivši u 61. minuti na 3-1.
Katalonski sastav je drugi sa 25 bodova, pet manje od Reala, a dva više od trećeplasiranog Villarreala. Elche je deveti sa 14 bodova.
Ranije je Celta na gostovanju porazila Levante sa 2-1 upisavši četvrtu uzastopnu pobjedu.
