Obavijesti

Sport

Komentari 3
OD AUGSBURGA

VIDEO Bayern šokantno izgubio!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Bayern šokantno izgubio!
2
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Za Augsburg je Nediljko Labrović ostao na klupi za pričuve, dok Kristijan Jakić zbog ozljede nije konkurirao za ovu utakmicu. Bayern je i dalje vodeći s 50 bodova, dok je Augsburg 13. s 19

Admiral

Bayern igra nevjerojatnu sezonu u Bundesligi, ali u 19. je kolu stigao prvi poraz. Šokirao je Augsburg domaćina na Allianz Areni i pobjedom 2-1 odnio sva tri boda. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Navijanje u Njemačkoj 01:00
Navijanje u Njemačkoj | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Dobro je krenulo za Bayern koji je poveo u 23. minuti golom Ita. Ostalo je tako na semaforu sve do 75. minute, a onda je Chaves zabio za 1-1, da bi šest minuta kasnije Massengo pogodio za 1-2 i pobjedu Augsburga! 

Golove pogledajte OVDJE

Bundesliga - Bayern Munich v FC Augsburg
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Za goste je Nediljko Labrović ostao na klupi za pričuve, dok Kristijan Jakić zbog ozljede nije konkurirao za ovu utakmicu. Bayern je i dalje vodeći s 50 bodova, dok je Augsburg 13. s 19.

STIGAO ODGOVOR Pogledajte transparent zbog kojeg je Luka Vušković opleo po Nijemcima. Stigao mu i odgovor
Pogledajte transparent zbog kojeg je Luka Vušković opleo po Nijemcima. Stigao mu i odgovor

Hoffenheim je u gostima slavio protiv Eintrachta iz Frankfurta 3-1 i to preokretom u drugom poluvremenu. Poveo je domaćin u 18. minuti golom Kalimuenda, a onda je u 52. izjednačio Moerstedt. 

Golove pogledajte OVDJE

Osam minuta kasnije Kabak je zabio za 1-2, a potvrdu pobjedu Kramarićeve momčadi donosi Amenda autogolom u 65. Kramarić je odigrao 67 minuta za goste koji su treća momčad Bundeslige sa 36 bodova, dok je Eintracht sedmi sa 27. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO Transferi: Istra dovodi važnog igrača Lokomotive? As Liverpoola odlazi u Tottenham
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Istra dovodi važnog igrača Lokomotive? As Liverpoola odlazi u Tottenham

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Švedska pobijedila Sloveniju, evo što to znači za Hrvatsku
SADA JE JASNIJE

Švedska pobijedila Sloveniju, evo što to znači za Hrvatsku

Ljestvica nakon prvog kola drugog kruga tako izgleda jasnije. Švicarska i Mađarska ostale su jedine dvije reprezentacije bez pobjede u skupini II drugog kruga Europskog prvenstva

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026