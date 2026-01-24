VIDEO Bayern šokantno izgubio!

Bayern igra nevjerojatnu sezonu u Bundesligi, ali u 19. je kolu stigao prvi poraz. Šokirao je Augsburg domaćina na Allianz Areni i pobjedom 2-1 odnio sva tri boda.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:00 Navijanje u Njemačkoj | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Dobro je krenulo za Bayern koji je poveo u 23. minuti golom Ita. Ostalo je tako na semaforu sve do 75. minute, a onda je Chaves zabio za 1-1, da bi šest minuta kasnije Massengo pogodio za 1-2 i pobjedu Augsburga!

Golove pogledajte OVDJE

Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Za goste je Nediljko Labrović ostao na klupi za pričuve, dok Kristijan Jakić zbog ozljede nije konkurirao za ovu utakmicu. Bayern je i dalje vodeći s 50 bodova, dok je Augsburg 13. s 19.

Hoffenheim je u gostima slavio protiv Eintrachta iz Frankfurta 3-1 i to preokretom u drugom poluvremenu. Poveo je domaćin u 18. minuti golom Kalimuenda, a onda je u 52. izjednačio Moerstedt.

Golove pogledajte OVDJE

Osam minuta kasnije Kabak je zabio za 1-2, a potvrdu pobjedu Kramarićeve momčadi donosi Amenda autogolom u 65. Kramarić je odigrao 67 minuta za goste koji su treća momčad Bundeslige sa 36 bodova, dok je Eintracht sedmi sa 27.