STIGAO ODGOVOR

Vušković im je navodno pljunuo na grb, sad kažu: Očekujemo primjereno ponašanje od igrača

Piše Luka Tunjić,
Vušković im je navodno pljunuo na grb, sad kažu: Očekujemo primjereno ponašanje od igrača
Foto: Christian Charisius/DPA

Navijači St. Paulija provocirali su mladog hrvatskog nogometaša. Spominjali su njegovog starijeg brata Marija, koji je više od tri godine udaljen od nogometnih travnjaka zbog suspenzije o dopingu

Ne znam što su mislili navijači St. Paulija. Vrlo je bezobrazno napadati moju obitelj i mojeg brata. Nemam ništa lijepo za reći o navijačima St. Paulija, izjavio je hrvatski reprezentativac Luka Vušković (18) nakon što je bio meta navijačkih provokacija u derbiju 18. kola Bundeslige između HSV-a i St. Paulija koji je završio 0-0.

Navijači St. Paulija provocirali su mladog hrvatskog nogometaša. Spominjali su njegovog starijeg brata Marija, koji je više od tri godine udaljen od nogometnih travnjaka zbog suspenzije o dopingu. Vušković je na travnjaku stavio kažiprst na usne, čime je htio gestikulirati protivničkim navijačima da zašute, a kasnije je pljunuo na grb St. Paulija u hodniku na putu do svlačionice.

Hamburger SV - Eintracht Frankfurt
Foto: Christian Charisius/DPA

Tim je povodom St. Pauli, koji je bio domaćin utakmice, izdao priopćenje u kojem je osudio ponašanje Hrvata. Priopćenje njemačkog kluba objavljujemo u cijelosti: 

"Derbi je povezan s velikim emocijama. To uključuje i zadirkivanja te, nažalost, povremeno uvrede s obje strane. One same po sebi nisu dobrodošle i obje strane bi se trebale distancirati od njih. Takve incidente neki podnose znajući za užarenu atmosferu, ali oni nisu mjerilo za poštovanje.

Kao klub, jasno se zalažemo za međusobno poštovanje. To ne uključuje ni ponižavajuće izjave s naših tribina, ni seksističke transparente viđene na tribini HSV-a, niti bilo kakav drugi uvredljiv sadržaj.

Od igrača, trenera i predstavnika klubova očekujemo primjereno i profesionalno ponašanje: da se ne daju lako isprovocirati, da ne vrijeđaju navijače i da ne prelaze granice poput pljuvanja prema navijačima ili na pod i zid u svlačionici.

Footballer Luka Vuskovic
Foto: Christian Charisius/DPA

Emocije objašnjavaju mnogo toga, ali ne opravdavaju sve. U tom kontekstu nas iritira što se ponekad danima stvara narativ prema kojem je samo jedna strana provocirala, dok se drugi incidenti zanemaruju.

Sveukupno je ipak mnogo važnije i značajnije: razborit tijek emotivnog derbija. To bi trebalo biti mjerilo za ocjenjivanje. St. Pauli se sada želi usredotočiti na budućnost, utakmice s HSV-om su u prošlosti.

OSTALO

