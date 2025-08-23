VIDEO Beljo rešeta i ne staje: Dao već četvrti gol za Dinamo, evo kako je kaznio grešku Istre

Dinamo je u 4. kolu HNL-a na svojem Maksimiru dočekao Istru. Mario Kovačević na teren je poslao provjeren sastav kojem vjeruje otkako je sezona počela pa nije bilo nekih iznenađenja u prvih 11.

'Modri' napad predvodio je skupo plaćeni Dion Drena Beljo koji dosadašnjim igrama opravdava svaki uložen eurocent. Beljo je i protiv Istre postigao pogodak, već u 5. minuti.

Gol je stigao kao plod velike greške Istrina golmana Franka Kolića. Taraba mu je vratio loptu, on ju nije dobro primio i Beljo ju je ukrao. Kolić je, potom, srušio Belju te bi sudac Strukan sigurno pokazao na penal, ali se napadač Dinama ustao i pospremio loptu u praznu mrežu.

Beljo je, tako, stigao već do četvrtog gola u HNL-u ove sezone i vodeći je strijelac lige. Na tri gola je Goričin Filip Čuić, bivši napadač Hajduka.