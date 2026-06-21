Šok u MotoGP-u: Najbolji vozač pljusnuo je redara na stazi!

Subota u Brnu pretvorila se u noćnu moru za Marca Bezzecchija (27), najboljeg vozača sezone i lidera MotoGP prvenstva. Nakon prosječnih kvalifikacija i četvrte startne pozicije, Talijan je u subotnjem sprintu vozio na petom mjestu kad je dva kruga prije kraja pao i ostao bez bodova.

Bezzecchi se cijele sezone muči baš u sprint-utrkama, a da nije gubio toliko bodova upravo u njima, njegovo vodstvo u prvenstvu izgledalo bi znatno uvjerljivije od 20 bodova prednosti koju je imao uoči ovog vikenda.

Pravi problem stigao je tek nakon pada. Kad su redari prišli motociklu kako bi ga uklonili sa staze, jedan od njih nehotice je nabio okretaje motora rukom dok ga je pokušavao podići iz šljunka.

Bezzecchi je, strahujući za oštećenje motora, dotrčao do motocikla, gurnuo redara te ga udario rukom u glavu. Uslijedila je kratka rasprava, nakon koje je isti redar dobio i drugi udarac.

Gets worse from every new angle. This is race ban territory pic.twitter.com/U2xLjdirS4 — Simon Patterson (@denkmit) June 20, 2026

Talijan je kasnije objasnio da je reagirao jer je strahovao za sigurnost svog motocikla, no suci nisu prihvatili tu argumentaciju. U službenom izvješću FIM-ovih sudaca stoji da je Bezzecchi nakon pada gurnuo i udario redara koji je pokušavao podići njegov motocikl, što su ocijenili postupkom štetnim za interese sporta prema članku 3.3.2.2 Pravilnika FIM Svjetskog prvenstva.

Foto: MARTIN DIVISEK

Nekoliko sati nakon sprinta stigla je i službena odluka, Bezzecchi je suspendiran te neće smjeti nastupiti u nedjeljnoj Velikoj nagradi Češke. Aprilia je odmah najavila žalbu, no ona je odbijena iste večeri, pa suspenzija ostaje na snazi.

Kazna stiže u izrazito nezgodnom trenutku za vodećeg vozača prvenstva. Njegov momčadski kolega iz Aprilije, Jorge Martin, drugi je u poretku, no on u nedjeljnoj utrci mora odraditi kaznu zbog incidenta iz prošlog kola u Mađarskoj. Time se otvara prostor i ostalim kandidatima da se približe vrhu, najprije trećeplasiranom Fabiju Di Giannantoniju, a zatim i Pedru Acosti te aktualnom prvaku Marcu Marquezu, koji obojica gledaju prema dvojici vozača Aprilije na vrhu poretka.