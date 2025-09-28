VIDEO Bivša legenda PRIDE-a i rival 'Cro-Copa' doživio brutalan nokaut u tučnjavi nakon borbe

Povratak legende nakon sedam dugih godina izbivanja trebao je biti slavlje borilačkog duha, no pretvorio se u jednu od najbizarnijih i najtužnijih epizoda u povijesti borilačkih sportova. Wanderlei Silva (49), ikona slobodne borbe i strah i trepet PRIDE-ovih ringova, vratio se u akciju samo da bi doživio poniženje koje će zasjeniti dio njegove slavne karijere. Njegov ekshibicijski boksački meč na priredbi Spaten Fight Night 2 u São Paulu, Brazil, završio je ne samo diskvalifikacijom, već i brutalnim nokautom usred općeg kaosa koji je uslijedio nakon borbe, ostavivši fanove diljem svijeta u šoku i nevjerici.

Katastrofalan povratak

Sve je od početka bilo postavljeno za dramu. Wanderlei Silva trebao se izvorno boriti protiv svog starog rivala Vitora Belforta, u meču koji bi oživio jedno od klasičnih brazilskih MMA rivalstava. Međutim, Belfort se povukao zbog potresa mozga, a kao zamjena uskočio je Acelino "Popo" Freitas, bivši svjetski boksački prvak u dvije težinske kategorije i još jedna brazilska sportska ikona.

Unatoč ogromnoj prednosti u težini od gotovo 20 kilograma, Silva je od prvog gonga izgledao izgubljeno protiv tehnički superiornijeg boksača. Freitas je s lakoćom pogađao Silvu tijekom prve dvije runde, dok je frustracija "ubojice sjekirom" rasla iz minute u minutu. Njegov prepoznatljivi, divlji stil kojim je uništavao protivnike u MMA kavezu, u boksačkom ringu djelovao je nespretno i očajnički. Do treće runde, frustracija je proključala. Silva je počeo koristiti taktike izvan pravila, gurajući Freitasa i unoseći se u rasprave nakon zvona. U četvrtoj rundi, sve je eskaliralo. Silva je, potpuno nemoćan u boksačkoj razmjeni, počeo namjerno udarati Freitasa glavom. Sudac mu je oduzeo bod, pa još jedan, i na koncu, nakon trećeg prekršaja, nije imao izbora nego diskvalificirati MMA legendu. Bio je to neslavan kraj već jednostrane borbe.

Nokautirali su ga

No, diskvalifikacija je bila tek uvod u potpuni kaos. Čim je sudac prekinuo borbu, u ring su uletjeli članovi oba tima, uključujući i bivšeg UFC prvaka teške kategorije Fabricia Werduma. Verbalni sukobi brzo su prerasli u masovnu tučnjavu. U središtu tog meteža našao se i sam Wanderlei Silva.

Već vidno potresen i frustriran ishodom meča, Silva je ušao u razmjenu udaraca. Međutim, njegovi refleksi, istrošeni godinama brutalnih borbi, nisu bili ni sjena onih iz slavnih dana. U jednom trenutku, dok je kaos vladao ringom, neidentificirani muškarac u odijelu, za kojeg se pretpostavlja da je bio dio Freitasovog tima, zadao je Silvi razoran desni kroše. Udarac je bio precizan i silovit. Legendarni "Ubojica sjekirom" pao je na pod kao pokošen, potpuno bez svijesti.

Scene koje su uslijedile bile su mučne. Dok se tučnjava oko njega nastavljala, Silvino beživotno tijelo ležalo je na podu ringa. Snimke s mobitela gledatelja iz prvih redova pokazale su kako ga netko vuče za ruke i odvlači u kut kako bi ga sklonio od daljnje opasnosti. Prizor jednog od najstrašnijih boraca u povijesti, kako leži bespomoćan na platnu, nokautiran od strane nepoznate osobe u odijelu, predstavlja duboko tužan trenutak za sport.

Video pogledajte OVDJE.

Slavna prošlost

Kako bi se u potpunosti shvatila tragedija ovog događaja, važno je prisjetiti se tko je Wanderlei Silva bio na vrhuncu svoje moći. U ranim 2000-ima, bio je nezaustavljiva sila u japanskoj organizaciji PRIDE. Kao PRIDE prvak srednje kategorije, držao je rekorde za najviše pobjeda, nokauta i obrana naslova. Njegov agresivni stil, hod prema naprijed uz bacanje divljih krošea i udaraca koljenom, činio ga je jednim od najuzbudljivijih i najopasnijih boraca na svijetu. Njegov ulazak u ring bio je prizor za sebe, pogled pun bijesa i karakteristično "valjanje" šakama ledili su krv u žilama protivnika.

U tom zlatnom dobu PRIDE-a, Silva je dijelio ring s još jednom legendom, Mirkom "Cro Cop" Filipovićem. Njihovo rivalstvo obilježilo je eru. Prvi put su se susreli 2002. godine na priredbi Pride 20, u borbi koja je prema posebnim pravilima završila neriješeno. Dugo očekivani revanš dogodio se 2006. u polufinalu PRIDE Openweight Grand Prixa. Taj meč ostaje upisan u anale kao jedan od najpoznatijih nokauta u povijesti sporta – Cro Cop je svojim zaštitnim znakom, lijevim high-kickom, brutalno nokautirao Silvu u prvoj rundi. Iako je izgubio, Silva je i u tom porazu pokazao srce ratnika. Upravo zbog takvih borbi, unatoč kasnijem padu u UFC-u, primljen je u Kuću slavnih UFC-a kao jedan od pionira sporta.

Nažalost, posljednja slika Wanderleija Silve u ringu nije slika neustrašivog ratnika, već slika poraženog veterana, žrtve vlastite tvrdoglavosti i kaosa koji je sam pomogao stvoriti. Njegov posljednji nokaut nije došao od ruke legendarnog protivnika, već kao tužan i sramotan epilog karijere koja je zaslužila bolji kraj.