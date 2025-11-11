VIDEO Bivši sportski direktor Hajduka prijetio sucu: 'Prebit ću tebe i ovog u VAR-u, obećajem'

Benfica je u 11. kolu portugalskog prvenstva doživjela težak kiks protiv pretposljednje Casa Pije, odigravši samo 2-2 iako je do 65. minute vodila 2-0. Gol za izjednačenje primila je u sudačkoj nadoknadi, čime je zaostala šest bodova za vodećim Portom i tri za drugim Sportingom.

U portugalskom velikanu teško su podnijeli gubitak bodova. Odmah po završetku utakmice trener José Mourinho i sportski direktor Mário Branco, koji je od ljeta 2016. do proljeća 2018. u vrijeme predsjednika Ivana Kosa vodio sportsku politiku Hajduka, ušli su na teren i žestoko verbalno napali suca Gustava Correiu. Pratili su ga od centra igrališta sve do tunela, neprestano mu prigovarajući.

Prema izvješću glavnog suca, koje je objavio portugalski sportski list A Bola, Branco mu je uputio niz teških uvreda.

"Poštuj grb koji nosiš. Ti si sramota. Istući ću tebe i Joaa Benta, koji je u VAR sobi. Budi siguran da ću vas obojicu prebiti. Vi ste nule, bezvrijedni ste, klaunovi. Ovo što ste nam napravili je sramota."

Zbog takva ponašanja Branco je odmah na terenu dobio crveni karton, a potom je nastavio pratiti sudačku trojku prema svlačionicama.

U dosadašnjoj karijeri Branco je bio sportski direktor Leixoesa, Astre Ploiești, Estorila, PAOK-a i Famalicãa. U Hrvatskoj je ostao upamćen po mandatu u Hajduku, tijekom kojega je realizirao tada rekordni transfer Nikole Vlašića u Everton za 10.8 milijuna eura. Taj je iznos ostao najveći izlazni transfer splitskog kluba sve do ove godine, kada je prodan Luka Vušković u Tottenham za 11 milijuna eura. Branco je u Hajduk doveo i igrače poput Mije Caktaša, Josipa Radoševića, Marka Futacsa, Ante Ercega i Adama Gyurcsa, ali i nekoliko pojačanja koja se nisu opravdala. Nakon smjene predsjednika Kosa u proljeće 2018. napustio je splitski klub.

