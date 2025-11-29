VIDEO Bolio ga je trbuh protiv Rijeke, sad je ušao s klupe: Evo kako je Poljud dočekao Livaju

Hajduk je u 15. kolu Hrvatske nogometne lige ugostio Varaždin na Poljudu pred nešto više od 17.000 gledatelja, a Marko Livaja zaigrao je tek osmi put u prvenstvu ove sezone. Hajdukov kapetan ušao je u igru s klupe u 60. minuti umjesto Ante Rebića.

Podsjetimo, Livaja je bio na klupi u Jadranskom derbiju protiv Rijeke, u kojem je Hajduk deklasiran s 5-0. Trener ''bijelih'', Gonzalo Garcia, rekao je nakon utakmice kako Hajdukova 'desetka' nije mogla ući u igru zbog boli u trbuhu.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Ipak, Livaja se vratio ove subote protiv Varaždina, a u igru na Poljudu ušao je uz veliki pljesak i ovacije, koje možete pogledati klikom OVDJE. Garcia se nadao kako će njegov ulazak pružiti Hajduku vjetar u leđa u posljednjih pola sata protiv Varaždina, s obzirom na rezultat od 1-1 kad je ulazio u igru.

Utakmica je još u tijeku...