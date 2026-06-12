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VIDEO Bosanski navijači platili čak 12 tisuća dolara da podrže 'zmajeve' uživo na tribinama

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Bosanski navijači platili čak 12 tisuća dolara da podrže 'zmajeve' uživo na tribinama

Šok u Torontu: navijači BiH za Mundijal platili čak 12 tisuća dolara i poručili da FIFA ubija prave fanove

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Reprezentaciju Bosne i Hercegovine čeka susret protiv domaćina Kanade (21 sat). 'Zmajevima' je ovo prva utakmica u skupini, a na Mundijal su se vratili nakon dugih 12 godina izbivanja. Veliko slavlje navijača počelo je još u Zenici kada su nakon penala izbacili Italiju koja je treći put zaredom ostala bez plasmana. U susjednoj BiH vlada velika euforija, a ništa drukčija situacija nije ni u Torontu gdje nastupaju izabranici Sergeja Barbareza. 

Na društvenoj mreži X (bivši Twitter) časopis Mirror US Sports objavio je video u kojem su navijači 'zmajeva' otkrili paprenu cijenu koju su platili kako bi došli podržati reprezentaciju na povijesnom natjecanju. Dvojica navijača iz BiH rekli su kako su ulaznice za Svjetsko prvenstvo platili nevjerojatnih 12 tisuća dolara. 

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- Koštalo je, možda, 10.000 eura? Stvarno je previše - govori navijač u kameru, s izrazom koji miješa ponos i razočaranje.

Njegova sljedeća rečenica pogađa u srž problema s kojim se suočava moderni nogomet i organizacije poput Fife.

​- Zbog ovakvih cijena gubite prave navijače. Ali, kao i sve ostalo, radi se samo o novcu - zaključio je, suosjećajući s tisućama navijača koji su zbog komercijalizacije sporta morali ostati kod kuće.

Podsjetimo, još uoči početka Svjetskog prvenstva navijači su žestoko kritizirali visoke cijene ulaznica. Na prvoj utakmici SP-a između Južnoafričke Republike i Meksika više od pola tribina na stadionu Azteca bile su prazne. 

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