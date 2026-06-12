VIDEO Bosanski navijači platili čak 12 tisuća dolara da podrže 'zmajeve' uživo na tribinama

Reprezentaciju Bosne i Hercegovine čeka susret protiv domaćina Kanade (21 sat). 'Zmajevima' je ovo prva utakmica u skupini, a na Mundijal su se vratili nakon dugih 12 godina izbivanja. Veliko slavlje navijača počelo je još u Zenici kada su nakon penala izbacili Italiju koja je treći put zaredom ostala bez plasmana. U susjednoj BiH vlada velika euforija, a ništa drukčija situacija nije ni u Torontu gdje nastupaju izabranici Sergeja Barbareza.

Na društvenoj mreži X (bivši Twitter) časopis Mirror US Sports objavio je video u kojem su navijači 'zmajeva' otkrili paprenu cijenu koju su platili kako bi došli podržati reprezentaciju na povijesnom natjecanju. Dvojica navijača iz BiH rekli su kako su ulaznice za Svjetsko prvenstvo platili nevjerojatnih 12 tisuća dolara.

"It cost, maybe 10,000 euros? It's really too much.



"You miss out on true fans by setting these prices. But, like everything else, it's about money."



Two Bosnia fans spent $12K to support the nation against Canada + Switzerland, but feel for others at home 🇧🇦 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/7eBMzxfFup — Mirror US Sports (@MirrorUSSports) June 12, 2026

- Koštalo je, možda, 10.000 eura? Stvarno je previše - govori navijač u kameru, s izrazom koji miješa ponos i razočaranje.

Njegova sljedeća rečenica pogađa u srž problema s kojim se suočava moderni nogomet i organizacije poput Fife.

​- Zbog ovakvih cijena gubite prave navijače. Ali, kao i sve ostalo, radi se samo o novcu - zaključio je, suosjećajući s tisućama navijača koji su zbog komercijalizacije sporta morali ostati kod kuće.

Podsjetimo, još uoči početka Svjetskog prvenstva navijači su žestoko kritizirali visoke cijene ulaznica. Na prvoj utakmici SP-a između Južnoafričke Republike i Meksika više od pola tribina na stadionu Azteca bile su prazne.