VIDEO Bournemouth pobijedio Fulham i izbio na drugo mjesto engleskog Premiershipa

Bournemouth je pred svojim navijačima u 20 minuta postigao tri pogotka i preokretom došao do pobjede 3-1 protiv londonskog Fulhama u prvoj utakmici 7. kola nogometnog prvenstva Engleske, koja je odigrana u petak.

Gosti su poveli u 70. minuti golom Ryana Sessegnona, ali su domaći osvojili tri boda. Donijeli su im ih dvostruki strijelac Antoine Semenyo (78, 90+6) i Justin Kluivert (84).

Golove pogledajte OVDJE.

Bournemouth je četvrtom pobjedom došao do 14 bodova, što ga privremeno smješta na drugo mjesto ljestvice Premier lige, sa samo bodom manje od vodećeg Liverpoola. No, aktualni prvaci imaju utakmicu manje. Fulham je s osam bodova na 11. mjestu.

Premier liga - 7. kolo Bournemouth - Fulham 3-1 (Semenyo 78, 90+6, Kluivert 84 / Sessegnon 70) U subotu: Leeds - Tottenham (13.30) Arsenal - West Ham (16.00) Man. United - Sunderland (16.00) Chelsea - Liverpool (18.30) U nedjelju: Aston Villa - Burnley (15.00) Everton - C. Palace (15.00) Newcastle - Nott. Forest (15.00) Wolverhampton - Brighton (15.00) Brentford - Man. City (17.30)