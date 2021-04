Dinamovi nogometaši neće večeras biti sami na "Stadionu keramike" jer je u Vila-real doputovalo 20-ak Bad Blue Boysa koji se spremaju glasnom podrškom pogurati hrvatskog prvaka u polufinale Europske lige. Unatoč pandemiji, riziku od zaraze i strogim kontrolama na granicama navijači su prešli oko 2.000 kilometara od Zagreba kako bi u najtežim trenucima bili uz svoju momčad.

- Nadam se da će igrači osjetiti našu podršku u ovako važnoj utakmici. Nastojat ćemo im pomoći koliko god budemo mogli - rekao je jedan od njih.

Dinamo će nastojati nadoknaditi poraz od 0-1 iz prve utakmice odigrane prije tjedan dana, a uspije li u tome plasirat će se u svoje prvo europsko polufinale nakon 1967. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Boysi u Villarrealu

- Ovo je povijesna utakmica i mi naprosto moramo biti ovdje uz Dinamo - poručili su navijači, pokazavši još jednom koliko im znači zagrebački klub.

Bad Blue Boysi se u Vila-realu, gradiću s 50.000 stanovnika, dostojanstveno ponašaju poštujući propisane mjere te se nadaju kako će im domaća policija dopustiti da navijaju ispred stadiona. U srijedu navečer dok su igrači Dinama trenirali na travnjaku, ispred stadiona se snažno zaorilo "Dinamo, Dinamo!". To se itekako čulo u unutrašnjosti gdje su na žutim sjedalicama postavljeni kartoni s licima 17.200 domaćih osoba s godišnjim ulaznicama.

- Nema problema, neka slobodno navijaju za svoju ekipu - rekla nam je policajka koja se nalazi ispred stadiona

Dinamovi navijači prema španjolskom zakonu ne bi trebali imati nikakvih problema s navijanjem ispred stadiona ako se podijele u skupine po četiri i budu imali maske preko lica. Konzumiranje alkohola na otvorenom je zabranjeno. Bad Blue Boysi su spremni ispoštovati sve mjere. Bitno im je jedino da njihov glas dopre do igrača koji će protiv teškog protivnika morati izvući posljednji atom snage da preokrenu nepovoljni rezultat.

Utakmica počinje u 21 sat a Dinamo bi podršku navijača mogao imati do 22 sata kada nastupa policijski sat, odnosno do trenutka kada je zabranjen boravak na ulicama u čitavoj autonomnoj pokrajini Valenciji. Njihovo navijanje tijekom prvog poluvremena moglo bi iznenaditi igrače Villarreala i španjolske novinare jer nitko prethodnih dana nije niti slutio da bi oni mogli doći.

- Ne, od početka pandemije nitko nikada nije navijao ispred stadiona. To bi bila situaciju kakvu još nismo imali - rekao je jedan zaštitar na ulazu u stadion Villarreala.

Bad Blue Boysi će vjerojatno napravili presedan jer niti jedan španjolski ili europski klub nije imao podršku navijača na gostovanju u Španjolskoj od kada su se u ožujku 2020. zatvorili stadioni zbog koronavirusa. U trgovini suvenirima Villarreala, koja se nalazi u sklopu stadiona, napominju da im je prodaja pala više od 70 posto u odnosu na razdoblje prije pandemije jer su stadioni zatvoreni za gledatelje.

- Ne samo da nema gostujućih navijača, nego niti lokalnih Villarrealovih. Zbog toga nam je drastično pala prodaja - izjavila je prodavačica. - No po gradu se vide hrvatski navijači. Bit će to veliko iznenađenje za sve budu li navijali ovdje ispred. Nevjerojatno da su došli - dodala je.

Ranije ovaj tjedan je bivši Villarrealov kapetan Marcos Senna izjavio kako se sjeća Dinamove publike iz utakmice na Maksimiru u kojoj je nastupio prije deset godina.

- Perfektno se sjećam navijača koji vrše strašan pritisak - izjavio je Senna u intervjuu za 24sata. Dinamo je tada pobijedio 2-0.

Dinamovi navijači vjeruju u novu pobjedu večeras. Kafići i drugi ugostiteljski objekti zatvaraju se već u 18 sati a ispred stadiona nema ljudi. Po gradu se ne vide domaći navijači u dresovima. Nema nikakvih okupljanja.

- Publika Villarreala je inače jako umjerena i nije euforična, ona podržava ekipu, ali nije to Sevillin "Sanchez Pizjuan", niti Betisov "Benito Villamarin', nije to publika kakvu ima Atletico Madrid. Ali nogometaši se osjećaju ugodnije igrati na tom svom terenu - kaže José "Pepe" Serer koji je bio branič Villarreala od 1995. do 2000. godine.

Hoće li im zaista biti ugodno začuje li se ispred njihovog doma snažno "Dinamo, Dinamo!" ?