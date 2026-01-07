Obavijesti

SERIE A

VIDEO Bradarić sudjelovao u velikom iznenađenju. Verona otkinula bod Napoliju u gostima

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS

Atalanta je u Bologni slavila sa 2-0. Junak Atalantine pobjede bio je dvostruki strijelac Nikola Krstović. Tom je pobjedom preskočila Bolognu, sada je sedma sa 28 bodova, dva više od večerašnjeg suparnika

Nogometaši Verone priredili su iznenađenje odigravši 2-2 na gostovanju kod Napolija u susretu 19. kola talijanskog prvenstva. Verona je nakon prvog poluvremena vodila sa 2-0, no domaćin je u nastavku izjednačio uz još dva poništena gola. Napoli je ovim rezultatom propustio priliku barem privremeno preuzeti vrh ljestvice, dok je Verona i dalje u zoni ispadanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Bradarić nakon debija za Hrvatsku 05:21
Bradarić nakon debija za Hrvatsku | Video: Hrvatski nogometni savez

Gosti su poveli u 16. minuti golom Martina Fresea, a na 2-0 je povećao Gift Orban golom iz kaznenog udarca u 27. minuti nakon što je Alessandro Buongiorno igrao rukom. Scott McTominay je u 54. minuti zabio nakon ubačaja iz kornera vrativši domaćine u život.

Domaćin je u 72. minuti uspio zabiti za 2-2, no pogodak Rasmusa Hojlunda je poništen jer je danski napadač igrao rukom što je izazvalo velike prosvjede domaćina. Pet minuta kasnije McTominay je po drugi put tresao suparničku mrežu. Međutim i njegov gol je poništen nakon asistencije VAR-a, ovoga puta zbog zaleđa. U 82. minuti sve je bilo čisto. Luca Marianuci je sjajno ubacio, a Giovanni Di Lorenzo lijepo pogodio za 2-2.

Golove pogledajte OVDJE.

U završnici utakmice Napoli je pritisnuo želeći pobjedu, no bliže trećem golu bili su gosti. U trećoj minuti nadoknade Giovane je sam krenuo prema Napolijevim vratima, pokušao je lobom prevariti Vanju Milinkovića-Savića, ali je prebacio gol. Domagoj Bradarić je za Veronu igrao do 78. minute.

Atalanta je u Bologni slavila sa 2-0. Junak Atalantine pobjede bio je dvostruki strijelac Nikola Krstović. Prvi gol je zabio u 37. minuti na asistenciju Charlesa De Ketelaerea, a drugi u 60. minuti na dodavanje Martena De Roona.

Golove pogledajte OVDJE.

Nikola Moro je za Bolognu igrao od 72. minute, dok Mario Pašalić nije nastupio za goste. Atalanta je ovom pobjedom preskočila Bolognu, sada je sedma sa 28 bodova, dva više od večerašnjeg suparnika. U srijedu su na rasporedu još tri utakmice, sastaju se Lazio - Fiorentina, Parma - Inter, te Torino - Udinese, dok će u četvrtak igrati Cremonese - Cagliari, te Milan - Genoa.

