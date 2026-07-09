VIDEO Brajkovićeva ljevica za delirij na Poljudu! Pogledajte golčinu kojom je Hajduk poveo

Hajduk igra prvo kolo kvalifikacija za Europsku ligu i za sada je sve kako treba! Na Poljud je stigla slovačka Žilina, a "bili" su ju načeli već u 22. minuti. Momčad Gonzala Garcije nanizala je nekoliko sjajnih prilika i mogla voditi i više, ali u obrani je imala par grešaka koje si ne smije dozvoljavati.

Zicer Hajduka pa zicer Žiline, jurili su "bili" po terenu, a onda je sijevnula ljevica Roka Brajkovića. Proigrao ga je novi igrač Hajduka, Mathieu Acapandie, Brajković je primio desnom nogom, sjajno se namjestio na lijevu, a onda iskosa poslao projektil u rašlje! Ništa tu nije mogao golman Žiline, Poljud je eksplodirao i Hajduk je potvrdio jako dobru igru na početku.

Nakon toga došlo je do konfuzije u Hajdukovoj obrani nakon koje je zastao dah navijačima na Poljudu. Marešić je bez gledanja vratio Siliću koji nije bio na golu. Lopta je prošla tik uz stativu u korner i Hajduk se na kraju spasio. Nakon toga Splićani su zagospodarili terenom i krenuli nizati akcije te je čudo da je samo 1-0.

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