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FENOMENALAN GOL

VIDEO Brajkovićeva ljevica za delirij na Poljudu! Pogledajte golčinu kojom je Hajduk poveo

Piše Jakov Drobnjak,
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VIDEO Brajkovićeva ljevica za delirij na Poljudu! Pogledajte golčinu kojom je Hajduk poveo
Foto: HDTV/Screenshot
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HAJDUK - ŽILINA 1-0 Hajduk vodi protiv Žiline, a u 22. minuti za vodstvo je zabio Roko Brajković. Namjestio se na lijevu nogu i rasparao rašlje slovačkog gola

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Hajduk igra prvo kolo kvalifikacija za Europsku ligu i za sada je sve kako treba! Na Poljud je stigla slovačka Žilina, a "bili" su ju načeli već u 22. minuti. Momčad Gonzala Garcije nanizala je nekoliko sjajnih prilika i mogla voditi i više, ali u obrani je imala par grešaka koje si ne smije dozvoljavati.

Zicer Hajduka pa zicer Žiline, jurili su "bili" po terenu, a onda je sijevnula ljevica Roka Brajkovića. Proigrao ga je novi igrač Hajduka, Mathieu Acapandie, Brajković je primio desnom nogom, sjajno se namjestio na lijevu, a onda iskosa poslao projektil u rašlje! Ništa tu nije mogao golman Žiline, Poljud je eksplodirao i Hajduk je potvrdio jako dobru igru na početku.

Nakon toga došlo je do konfuzije u Hajdukovoj obrani nakon koje je zastao dah navijačima na Poljudu. Marešić je bez gledanja vratio Siliću koji nije bio na golu. Lopta je prošla tik uz stativu u korner i Hajduk se na kraju spasio. Nakon toga Splićani su zagospodarili terenom i krenuli nizati akcije te je čudo da je samo 1-0.

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