VIDEO Brazilac se predstavio Poljudu sjajnim golom! Evo kako je zabio u svom debiju

Hajduk juri prema prvo pobjedi u novoj europskoj sezoni! "Bili" igraju jako dobro, a na početku drugog dijela golman Žiline opet je morao vaditi loptu iz mreže. Nakon što je u prvom "bombu" u rašlje poslao Brajković, u 49. minuti poljudskoj publici predstavio se novi igrač, Brazilac Dalisson!

Lijepo se otvorio napad Hajduka, Brajković je dodao Dalissonu koji je povukao prema naprijed. Braniči Žiline su se povlačili, a novo pojačanje je to kaznilo. Fenomenalno je naciljao s ruba kaznenog prostora i lopta je ušla uz desnu stativu. Nova erupcija oduševljenja na Poljudu koji je odmah skandirao ime novog igrača.

Odlično prvo poluvrijeme Hajduka, još bolji ulazak u drugo. Rastrčani su hajdukovci i potpuno zasluženo vode protiv Žiline. Slovaci su imali par prilika, najopasniji po gol Silića bio je Marešić koji je zamalo zabio autogol, ali napad Hajduka odlično funkcionira.

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