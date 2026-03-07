Obavijesti

VIDEO Budimir je duže čekao gol protiv bivšeg kluba nego protiv Reala i Barcelone! 'Napokon'

VIDEO Budimir je duže čekao gol protiv bivšeg kluba nego protiv Reala i Barcelone! 'Napokon'
Uvijek je teško igrati protiv Mallorce. Za mene je to posebna utakmica, u tom sam klubu napravio prve korake u španjolskom nogometu. U tom je gradu i moj privatni život u Španjolskoj uhvatio zamaha, rekao je

U dramatičnoj završnici utakmice 27. kola španjolske La LigeOsasuna je na svom stadionu El Sadar izvukla bod protiv Mallorce odigravši 2-2, a junak domaćih ponovno je bio hrvatski napadač Ante Budimir (34), koji je zabio majstorski gol u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Budimir je zabio majstorski gol u četvrtoj minuti sudačke nadoknade, kojim je svojoj momčadi donio vrijedan bod na domaćem terenu nakon što su gosti imali čak dva gola prednosti.

- Bila je to teška utakmica protiv čvrstog protivnika koji je u nezgodnoj situaciji. Bilo je komplicirano kad smo gubili 2-0, ali moramo biti ponosni na to kako smo se vratili u utakmicu. Bili smo čak blizu pobjedi. Moram pohvaliti naše navijače, bili su nevjerojatni. Dali su nam snagu kada smo gubili. Sigurno su nam pomogli da osvojimo ovaj bod. Sretni smo s bodom, ali neke stvari, naravno, mogu biti bolje - rekao je Budimir nakon utakmice za klupsku televiziju.

Budimiru je to bio 13. ligaški gol ove sezone, čime se izjednačio sa zvijezdom Barcelone, Lamineom Yamalom, na trećem mjestu najboljih strijelaca iza Kyliana Mbappea (23 gola) i Vedata Muriqija (18 golova). Nastavio je s pohvalama za navijače.

- Mislim da ne postoji puno klubova koji imaju ovakvu atmosferu na stadionu i ovakve navijače, koji su spremni podržavati klub bez obzira na sve. To možete vidjeti i po rezultatima. Čak i kada su rezultati loši - rekao je Budimir, koji je miljenik navijača. 

Njegov gol, doduše, nije obradovao ljude u Mallorci, klubu koji je Budimiru u posebnom sjećanju. Naime, odigrao je 57 utakmica za Mallorcu i zabio 19 golova od 2019. do 2021. godine. Zanimljivo, prije je zabio Real Madridu i Barceloni nego bivšem klubu.

- Uvijek je teško igrati protiv Mallorce. Za mene je to posebna utakmica, u tom sam klubu napravio prve korake u španjolskom nogometu. U tom je gradu i moj privatni život u Španjolskoj uhvatio zamaha. Neki moji prijatelji i dalje igraju za taj klub. Teško mi je bilo zabiti Mallorci,trebalo mi je pet ili šest godina. Napokon sam i to uspio - zaključio je ''vatreni''.

