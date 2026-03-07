VIDEO Budimir je duže čekao gol protiv bivšeg kluba nego protiv Reala i Barcelone! 'Napokon'

U dramatičnoj završnici utakmice 27. kola španjolske La Lige, Osasuna je na svom stadionu El Sadar izvukla bod protiv Mallorce odigravši 2-2, a junak domaćih ponovno je bio hrvatski napadač Ante Budimir (34), koji je zabio majstorski gol u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

- Bila je to teška utakmica protiv čvrstog protivnika koji je u nezgodnoj situaciji. Bilo je komplicirano kad smo gubili 2-0, ali moramo biti ponosni na to kako smo se vratili u utakmicu. Bili smo čak blizu pobjedi. Moram pohvaliti naše navijače, bili su nevjerojatni. Dali su nam snagu kada smo gubili. Sigurno su nam pomogli da osvojimo ovaj bod. Sretni smo s bodom, ali neke stvari, naravno, mogu biti bolje - rekao je Budimir nakon utakmice za klupsku televiziju.

POGLEDAJTE VIDEO: Izjava Ante Budimira nakon gola za Osasunu

Pokretanje videa... 02:53 Izjava Ante Budimira | Video: C.A. Osasuna

Budimiru je to bio 13. ligaški gol ove sezone, čime se izjednačio sa zvijezdom Barcelone, Lamineom Yamalom, na trećem mjestu najboljih strijelaca iza Kyliana Mbappea (23 gola) i Vedata Muriqija (18 golova). Nastavio je s pohvalama za navijače.

- Mislim da ne postoji puno klubova koji imaju ovakvu atmosferu na stadionu i ovakve navijače, koji su spremni podržavati klub bez obzira na sve. To možete vidjeti i po rezultatima. Čak i kada su rezultati loši - rekao je Budimir, koji je miljenik navijača.

Foto: Profimedia

Njegov gol, doduše, nije obradovao ljude u Mallorci, klubu koji je Budimiru u posebnom sjećanju. Naime, odigrao je 57 utakmica za Mallorcu i zabio 19 golova od 2019. do 2021. godine. Zanimljivo, prije je zabio Real Madridu i Barceloni nego bivšem klubu.

- Uvijek je teško igrati protiv Mallorce. Za mene je to posebna utakmica, u tom sam klubu napravio prve korake u španjolskom nogometu. U tom je gradu i moj privatni život u Španjolskoj uhvatio zamaha. Neki moji prijatelji i dalje igraju za taj klub. Teško mi je bilo zabiti Mallorci,trebalo mi je pet ili šest godina. Napokon sam i to uspio - zaključio je ''vatreni''.