VIDEO Čarobnjak Messi zabio nova dva gola i ispisao povijest

Nogometaši Inter Miamija osigurali su plasman u doigravanje Major League Soccer nakon što su u susretu 31. kola na gostovanju pobijedili New York City sa 4-0. Junak susreta bio je argentinski majstor Lionel Messi koji je postigao dva gola uz jednu asistenciju.

Messi je stigao do brojke od 24 gola u 23 nastupa i trenutačno je vodeći strijelac lige s dva gola više od Denisa Bouange iz LA-a.

Među strijelce se upisao još jedan Argentinac Baltazar Rodriguez, kao i Urugvajac Luis Suarez, koji se vratio nakon trodnevne suspenzije zbog pljuvanja po članu osoblja Seattlea.

Mogao je zabiti hat-trick, dao penal Suarezu

Zanimljivo, Messi je u 83. minuti imao priliku zabilježiti hat-trick kada je Inter zaradio jedanaesterac, ali je odlučio dati priliku dugogodišnjem suigraču Suarezu.

- To je napravio previše puta u karijeri. Ponekad pogleda neke suigrače koji nisu zabili, a više im je potreban gol nego njemu - kazao je trener Intera Javier Mascherano za američke medije.

Foto: Mark Smith/REUTERS

Miami je trenutačno na trećem mjestu Istočne konferencije, pet bodova iza vodeće Philadelphije.

Messi ispisao povijest

Argentinski nogometaš ispisao je povijest na ovoj utakmici. Naime, asistencijom u prvom poluvremenu postao je je prvi nogometaš u povijesti MLS-a koji je bio direktno uključen u barem 35 golova u dvije uzastopne sezone.

U nastavku utakmice zabio je dva gola i time postao tek četvrti nogometaš u povijesti MLS-a koji je barem osam puta u sezoni zabio nekoliko golova na utakmici.

Foto: MLS

- Sretni smo i spokojni što smo ostvarili prvi cilj, a to je bio plasman u doigravanje. Sada ćemo pokušati završiti što više na ljestvici, što bi nam omogućilo prednost domaćeg terena - dodao je Mascherano.

U drugom susretu večeri Vancouver i Portland su odigrali 1-1.

Gosti su poveli u 39. minuti golom Kamala Millera, a izjednačio je Brian White u 88. minuti. Za Portland je cijeli susret odigrao hrvatski nogometaš Dario Župarić. Vancouver je drugi na Zapadu sa 56 bodova, bodom manje od vodećeg San Diega. Portland je sedmi sa 43 boda.