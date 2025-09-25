Messi briljirao! Dva gola i asistencija za pobjedu Inter Miamija nad New York Cityjem 4-0. Suarez se vratio golom nakon suspenzije. Miami osigurao doigravanje u MLS-u
VIDEO Čarobnjak Messi zabio nova dva gola i ispisao povijest
Nogometaši Inter Miamija osigurali su plasman u doigravanje Major League Soccer nakon što su u susretu 31. kola na gostovanju pobijedili New York City sa 4-0. Junak susreta bio je argentinski majstor Lionel Messi koji je postigao dva gola uz jednu asistenciju.
Messi je stigao do brojke od 24 gola u 23 nastupa i trenutačno je vodeći strijelac lige s dva gola više od Denisa Bouange iz LA-a.
Među strijelce se upisao još jedan Argentinac Baltazar Rodriguez, kao i Urugvajac Luis Suarez, koji se vratio nakon trodnevne suspenzije zbog pljuvanja po članu osoblja Seattlea.
Mogao je zabiti hat-trick, dao penal Suarezu
Zanimljivo, Messi je u 83. minuti imao priliku zabilježiti hat-trick kada je Inter zaradio jedanaesterac, ali je odlučio dati priliku dugogodišnjem suigraču Suarezu.
- To je napravio previše puta u karijeri. Ponekad pogleda neke suigrače koji nisu zabili, a više im je potreban gol nego njemu - kazao je trener Intera Javier Mascherano za američke medije.
Miami je trenutačno na trećem mjestu Istočne konferencije, pet bodova iza vodeće Philadelphije.
Messi ispisao povijest
Argentinski nogometaš ispisao je povijest na ovoj utakmici. Naime, asistencijom u prvom poluvremenu postao je je prvi nogometaš u povijesti MLS-a koji je bio direktno uključen u barem 35 golova u dvije uzastopne sezone.
U nastavku utakmice zabio je dva gola i time postao tek četvrti nogometaš u povijesti MLS-a koji je barem osam puta u sezoni zabio nekoliko golova na utakmici.
- Sretni smo i spokojni što smo ostvarili prvi cilj, a to je bio plasman u doigravanje. Sada ćemo pokušati završiti što više na ljestvici, što bi nam omogućilo prednost domaćeg terena - dodao je Mascherano.
U drugom susretu večeri Vancouver i Portland su odigrali 1-1.
Gosti su poveli u 39. minuti golom Kamala Millera, a izjednačio je Brian White u 88. minuti. Za Portland je cijeli susret odigrao hrvatski nogometaš Dario Župarić. Vancouver je drugi na Zapadu sa 56 bodova, bodom manje od vodećeg San Diega. Portland je sedmi sa 43 boda.
