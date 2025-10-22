Obavijesti

VIDEO Chelsea do vrha natrpao mrežu Šutalovog Ajaxa...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Isabel Infantes

Josip Šutalo skrenuo je loptu prema mrežu kod drugog gola Chelseaja kada je udarac uputio veznjak "plavaca" Caicedo

Debi u početnom sastavu ovosezonske Lige prvaka hrvatski reprezentativac Josip Šutalo neće pamtiti po dobrome. Njegov je Ajax u sklopu trećeg kola gostovao kod aktualnih svjetskih prvaka Chelseaja, a priča je bila gotovo riješena već nakon prvog poluvremena.

Noćna mora započela je u 15. minuti kada je Taylor grubo startao na nogu Bounanottea. Sudac Zweyer mu je u početku pokazao žuti karton, ali ga je VAR pozvao da provjeri situaciju. Nijemac je vjerojatno postavio rekord za najbržu promjenu odluke, čim je pogledao snimku, odmah se okrenuo i pokazao izravni crveni karton veznjaku.

UEFA Champions League - Chelsea v Ajax Amsterdam
Foto: Isabel Infantes

Kao da nije moglo biti gore, već u sljedećoj akciji nakon prekida "plavci" su poveli. Strijelac je bio Španjolac Guiu, koji je time postao najmlađi strijelac u povijesti Chelseaja u Ligi prvaka. U 27. minuti već je bilo 2-0, nakon što je Caicedo pucao, a Šutalo nesretno skrenuo loptu u vlastitu mrežu.

BRZA REAKCIJA Šok na Otoku! Zloglasni Grk dao otkaz treneru samo 20 minuta nakon poraza od Chelseaja...
Šok na Otoku! Zloglasni Grk dao otkaz treneru samo 20 minuta nakon poraza od Chelseaja...

Tračak nade pojavio se u 33. minuti kada je Weghorst smanjio vodstvo pogotkom iz gužve, no samo dvanaest minuta kasnije isti je igrač skrivio kazneni udarac na drugoj strani, koji je realizirao Fernández. U šestoj minuti sudačke nadoknade Estevão je iskoristio novi penal i tako ekspresno svrgnuo Guiua s mjesta najmlađeg strijelca u povijesti Chelseaja.

Za 5-1 pogodio je George, a utakmica je još uvijek u tijeku…

Golove Guiua i Esetavaa pogledajte OVDJE, a ostale OVDJE.

