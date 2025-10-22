VIDEO Chelsea do vrha natrpao mrežu Šutalovog Ajaxa...

Debi u početnom sastavu ovosezonske Lige prvaka hrvatski reprezentativac Josip Šutalo neće pamtiti po dobrome. Njegov je Ajax u sklopu trećeg kola gostovao kod aktualnih svjetskih prvaka Chelseaja, a priča je bila gotovo riješena već nakon prvog poluvremena.

Noćna mora započela je u 15. minuti kada je Taylor grubo startao na nogu Bounanottea. Sudac Zweyer mu je u početku pokazao žuti karton, ali ga je VAR pozvao da provjeri situaciju. Nijemac je vjerojatno postavio rekord za najbržu promjenu odluke, čim je pogledao snimku, odmah se okrenuo i pokazao izravni crveni karton veznjaku.

Foto: Isabel Infantes

Kao da nije moglo biti gore, već u sljedećoj akciji nakon prekida "plavci" su poveli. Strijelac je bio Španjolac Guiu, koji je time postao najmlađi strijelac u povijesti Chelseaja u Ligi prvaka. U 27. minuti već je bilo 2-0, nakon što je Caicedo pucao, a Šutalo nesretno skrenuo loptu u vlastitu mrežu.

Tračak nade pojavio se u 33. minuti kada je Weghorst smanjio vodstvo pogotkom iz gužve, no samo dvanaest minuta kasnije isti je igrač skrivio kazneni udarac na drugoj strani, koji je realizirao Fernández. U šestoj minuti sudačke nadoknade Estevão je iskoristio novi penal i tako ekspresno svrgnuo Guiua s mjesta najmlađeg strijelca u povijesti Chelseaja.

Za 5-1 pogodio je George, a utakmica je još uvijek u tijeku…

Golove Guiua i Esetavaa pogledajte OVDJE, a ostale OVDJE.