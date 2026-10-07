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ISPAO U PRVOM KOLU

VIDEO Čilić vodio pa se raspao u prvom kolu Mastersa u Šangaju

Piše Jakov Drobnjak,
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VIDEO Čilić vodio pa se raspao u prvom kolu Mastersa u Šangaju
Osijek: Drugi dan Davis Cupa, Marin Čilić - Corentin Moutet | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Šok u Šangaju: Čilić ispao već na startu! Imao set-loptu, ali Britanac Fery okrenuo meč i rutinski prošao dalje

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Marin Čilić vrlo rano je ispao u Šangaju. Hrvatski tenisač zaustavljen je već na prvoj prepreci na ATP Masters 1000 turniru, a bolji od njega bio je Britanac Arthur Fery, polufinalist ovogodišnjeg Wimbledona, koji je slavio sa 7-6(2), 6-1.

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Bio je to Čilićev prvi meč još od sredine kolovoza i turnira u Cincinnatiju, a hrvatski je predstavnik imao otvoren put prema osvajanju prvog seta. Poveo je 4-2, a pri vodstvu 5:4 stigao i do set-lopte na Feryjev servis, no nije je uspio iskoristiti. Čilić je zatim poveo 6-5, ali Britanac je pronašao odgovor u ključnim trenucima i preko tie-breaka uzeo prvi set.

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Nakon toga meč je otišao potpuno na njegovu stranu. Fery je nanizao čak sedam gemova i vrlo brzo izgradio nedostižnu prednost u drugom setu, čime je bez većih problema izborio drugo kolo.

Čilić je susret završio sa šest asova i 56 posto ubačenog prvog servisa. Iskoristio je jednu od dvije break-lopte, dok je Fery bio konkretniji u tom segmentu - Britanac je realizirao tri od šest prilika.

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