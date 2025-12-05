VIDEO Čudan kraj utakmice SP-a između Srbije i Farskih otoka. Pogledajte što se to dogodilo

Rukometašice Srbije odigrale su 31-31 s rukometašicama Farskih otoka u glavnoj rundi Svjetskog prvenstva koje se održava u Njemačkoj i Nizozemskoj. Utakmica se igrala u petak u dvorani Westfalenhalle u Dortmundu i imala je neuobičajenu završnicu.

Foto: Federico Gambarini/DPA

Srbija je desetak sekundi prije kraja utakmice imala priliku zabiti gol za odlazak na dva razlike i riješiti pitanje pobjednika. Jovana Jovović imala je šansu realizirati zicer, ali je odlučila povući se unazad, pričekati par sekundi i odgoditi šut. Sutkinje su potez okarakterizirale kao odugovlačenje igre i neaktivan napad te predale posjed protivnicama.

Foto: Federico Gambarini/DPA

No, tu nije bio kraj. Nakon odbačenog pokušaja odugovlačenja igre i s golom prednosti, Jovović je pokušala omesti golmanicu Farskih otoka prilikom izvođenja prekida zbog čega je dobila isključenje, a protivnice sedmerac. Šut sa sedam metara za izjednačenje zabila je Jana Mittun i osvojila vrijedan bod za Farske otoke te dodatno zakomplicirala situaciju u drugoj glavnoj grupi.

Njemačka je izborila četvrtfinale u petak pobjedom protiv Crne Gore (36-18) i na čelu je skupine s osam bodova, a Srbija je trenutačno druga s pet i sa slavljem protiv Crne Gore u subotu (15.30) može potvrditi odlazak u četvrtfinale. Farski otoci su na petom mjestu s tri boda i vrlo je izgledno kako neće izboriti daljnje doigravanje.