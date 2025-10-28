Hrvatska je sila u elektronskom pikadu! Čudesno su naši krenuli na SP-u u Slovačkoj. Nakon što je Krčmar deveti put postao prvak svijeta u singlu, nastavio je sve u paru s Grbavcem, a pridružile su im se Ivić i Letica
VIDEO Čudesna večer hrvatskog pikada na Svjetskom prvenstvu: Zlato uzeli muški i ženski parovi
Oni koji vole pikado pogledati povremeno zapamtili su ih sa Svjetskog prvenstva prošle godine u klasičnom pikadu, a oni koji prate ili možda igraju elektronski pikado jako ih dobro znaju iz soft tipa. Jedan je Boris Krčmar, deveterostruki prvak svijeta u elektronskom pikadu, a drugi je Romeo Grbavac koji već duže vrijeme bilježi odlične rezultate i igra na visokoj razini. Zajedno su - svjetski prvaci u elektronskom pikadu na bullshooteru!
To je malo drugačija vrsta elektronske pikado ploče koja ima malo veće segmente za gađanje, a nakon što su se susreli u polufinalu singla, Boris i Romeo su zajedno osvojili najsjajnije svjetsko odličje. U finalu su bez problema s 3-0 glatko slavili protiv reprezentacije Njemačke.
POGLEDAJTE VIDEO: Krčmar i Grbavac te Letica i Ivić postali svjetski prvaci
Pokretanje videa...
Hrvatska je bila dominantna ne samo u muškoj, već i u ženskoj konkurenciji. Najbolja hrvatska pikadistica Marina Letica je u paru sa Sandrom Ivić bila bolja od kolegica iz Njemačke u napetom finalu u kojem su slavile s 3-2. Pokazalo se koliko je bitno kad oba partnera mogu 'potegnuti' u pravom trenutku jer je upravo Ivić bila ta koja je donijela svjetski naslov izlazom na dvostrukih 20.
Hrvatski pikado savez tako je nastavio s vrhunskim rezultatima predvođen skupinom radnih ljudi i entuzijasta koji su znali prepoznati kakve dijamante krije naša pikado scena i dati im prave mogućnosti. Hrvatska ima tri svjetska zlata, a još nam slijedi mnoštvo disciplina na Svjetskom prvenstvu u Slovačkoj i, nadamo se, još mnogo odličja.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+