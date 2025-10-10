VIDEO Čudesni Aubameyang zabio četiri gola pa 'pocrvenio'

Nogometaši Senegala i Obale Bjelokosti uvjerljivim su gostujućim pobjedama protiv Južnog Sudana, odnosno Sejšela stigli nadomak plasmana na Svjetsko prvenstvo koje će se održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi od 11. lipnja do 19. srpnja sljedeće godine.

Senegal je zadržao prvo mjesto u skupini B 5-0 pobjedom na gostovanju kod Južnog Sudana golovima Sarra (29, 54), Manea (46), Jacksona (60-11m) i Ndiayea (75) kojom je stigao do učinka od 21 boda te je kolo prije kraja zadržao dva boda prednosti u odnosu na drugi DR Kongo koji je istovremeno kao gost nadigrao Togo sa 1-0 pogotkom Bakambua (7).

U zadnjem kolu u utorak Senegalu za potvrdu plasmana na SP treba domaća pobjeda protiv Mauritanije ili neuspjeh DR Konga protiv Sudana.

Obala Bjelokosti je ostala prva u skupini F sigurnom 7-0 pobjedom protiv Sejšela uz golove Sangarea (7-11m), Agbadoua (17), Diakitea (32), Guessanda (39), Diomandea (55), Adingre (67) i Kessiea (90). "Slonovi" sada imaju 23 boda, odnosno i dalje jedan više od drugog Gabona koji je kao gost svladao Gambiju sa 4-3 u susretu punom preokreta. Gabon je vodio sa 1-0 i 2-1, Gambija je preokrenula na 3-2, ali na kraju je ipak Gabon slavio sa 4-3. Sva četiri gola za Gabon postigao je Aubameyang (20, 42, 62, 78), ali je u 85. minuti i isključen zbog drugog žutog kartona, dok su strijelci za Gambiju bili Minteh (23) i Sidibeh (45+2, 47).

Za četiri dana Obala Bjelokosti će imati priliku pobjedom na svom terenu protiv Kenije osigurati SP, dok će Gabon uz pobjedu protiv Burundija morati čekati kiks Obale Bjelokosti kako bi osigurao povijesni prvi odlazak na SP.