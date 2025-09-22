Obavijesti

Komentari 0
VIDEO Đani Barbir prije okršaja zadnji put 'oči u oči' s Litavcem

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Borci su bili na 'sigurnoj udaljenosti', sve je prošlo uz stisak ruke. Prema kladionicama je favorit hrvatski borac, na njegovu je pobjedu koeficijent na 1,70, dok je na pobjedu Kondratavičiusa koeficijent 2,10

Dan prije ulaska u kavez i borbe za UFC ugovor, prvak FNC-a u srednjoj kategoriji i hrvatski borac Đani Barbir (28, 7-0) uspješno je skinuo kilograme te zadovoljio granicu srednje kategorije, a posljednji je put stao i 'oči u oči' s protivnikom, Litavcem Mantasom Kondratavičiusom (26, 7-1). 

Njihov će meč biti glavni u večeri Dana White Contender Seriesa, a hrvatski borac ne samo da gotovo sigurno mora pobijediti da bi dobio ugovor s najjačom svjetskom MMA organizacijom, već mora oduševiti i šefa organizacije Danu Whitea koji će iz blizine pratiti njegovu borbu.  

Barbir je poznat kao borac koji previše i ne govori prije meča, kratak je i jasan, a slično je bilo na sučeljavanju. Borci su bili na 'sigurnoj udaljenosti', sve je prošlo uz stisak ruke na kraju sučeljavanja te su otišli još vraćati kilograme. Prema kladionicama je favorit hrvatski borac, na njegovu je pobjedu koeficijent na 1,70, dok je na pobjedu Kondratavičiusa koeficijent 2,10. 

Foto: FNC

Osvoji li Đani UFC ugovor, pridružit će se kao treći aktivni Hrvat timskom kolegi Ivanu Erslanu (33, 14-5) i Anti Deliji (35, 26.6) u UFC-u. Meč je na rasporedu u jutarnjim satima u srijedu, 24. rujna, oko četiri sata po našem vremenu. 

