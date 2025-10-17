VIDEO Delije sramotno vrijeđale Marija Hezonju u Beogradu!

Košarkaši Crvene zvezde ugostili su Real Madrid u Beogradu u susretu petog kola Eurolige. Srpska momčad na poluvremenu je vodila 43-39, no prvi dio utakmice obilježio je incident na tribinama. Domaći navijači, Delije, pogrdnim su povicima vrijeđali hrvatskog reprezentativca i igrača Reala, Marija Hezonju.

Do incidenta je došlo sredinom prve četvrtine, pri rezultatu 20-25 za Real Madrid, kada je Hezonja izborio dva slobodna bacanja nakon prekršaja. Dok je stajao na liniji slobodnih bacanja, s tribina su se začuli uvredljivi povici: "Hezonja, Hezonja, puši k****, Hezonja." Navijači su pokušavali omesti hrvatskog košarkaša, koji je tada pogodio jedno od dva slobodna bacanja.

Video pogledajte OVDJE.

Unatoč provokacijama, Hezonja nije reagirao, nego je mirno nastavio utakmicu i koncentrirao se na igru.