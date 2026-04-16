Obavijesti

Sport

Komentari 2
SRAMOTA

VIDEO Delije uz zastave 'Velike Srbije' vrijeđale Marija Hezonju

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: instagram

Skupina navijača počela je uglas skandirati uvredljive i vulgarne poruke usmjerene prema Hezonji, a Madridom se orilo skandiranje "Sisaj Hezonja"

Admiral

Uoči utakmice posljednjeg kola Eurolige između Real Madrida i Crvene zvezde, koja se večeras od 20.45 igra u madridskoj Movistar Areni, dio navijača beogradskog kluba izazvao je incident vrijeđanjem hrvatskog košarkaša Marija Hezonje.

Velik broj Zvezdinih navijača stigao je u španjolsku prijestolnicu kako bi podržao momčad, a okupljanje na platou ispred dvorane proteklo je u glasnoj i nabijenoj atmosferi. Ipak, u jednom je trenutku navijanje prešlo granicu sportskog rivalstva. Skupina navijača počela je uglas skandirati uvredljive i vulgarne poruke usmjerene prema Hezonji, a Madridom se orilo skandiranje "Sisaj Hezonja". Prema snimkama koje kruže društvenim mrežama, uvrede su se mogle čuti na srpskom i španjolskom jeziku.

Dodatnu težinu incidentu daje činjenica da su pojedini navijači istaknuli i sporne simbole, uključujući zastavu tzv. "Velike Srbije", dok su nastavili s uvredama na račun hrvatskog reprezentativca.

Hezonja već dulje vrijeme javno pokazuje simpatije prema Partizanu, najvećem rivalu Crvene zvezde. Putem društvenih mreža često pruža podršku crno-bijelima, osobito tijekom najvažnijih utakmica sezone, što izaziva negodovanje među Zvezdinim navijačima i stvara dodatni animozitet prema njemu.

Večerašnji susret ima velik rezultatski značaj za obje momčadi. Real Madrid želi potvrditi mjesto među četiri najbolje ekipe i osigurati prednost domaćeg terena u doigravanju, dok Crvena zvezda nastoji zadržati poziciju koja joj jamči domaći teren u play-in fazi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026