VIDEO Delirij i pjesma nakon velike pobjede! Naši rukometaši uz Thompsona slave polufinale

Piše Zdravko Barišić,
Baš kao što je to slučaj bio i prošle godine, mnogi su podcijenili Hrvatsku uoči turnira. EHF nas je postavio za sedmog favorita, iza Švedske, Islanda, Portugala. Pa, hvala što ste opet motivirali naše rukometaše

Siječanjska groznica opet nas je sve zahvatila i to s razlogom.

Naši nevjerojatni rukometaši borit će se za europsku medalju! Nakon velike drame koju su izrežirali protiv Mađarske (27-25) i podsjetili nas na prošlogodišnju infarktnu završnicu u četvrtfinalu SP-a protiv istog protivnika, hrvatski rukometaši plasirali su se u polufinale Europskog prvenstva. Tamo će u petak igrati protiv Njemačke ili Danske.

Baš kao što je to slučaj bio i prošle godine, mnogi su podcijenili Hrvatsku uoči turnira. EHF nas je postavio za sedmog favorita, iza Švedske, Islanda, Portugala. Pa, hvala vam gospodo, zaboravili ste koliko su hrvatski inat i prkos jaki kada nas otpišete...

Bio je to vrtlog emocija nakon novog velikog uspjeha. Sreća i veselje, pa suze, jednostavno sve je izašlo iz njih. Opet su, već tradicionalno, došli pred hrvatske navijače, koji su ih opet gurali kada je bilo najteže, i s njima zapjevali, a fešta se nastavila i u svlačionici.

Na repertoaru neslužbena himna naših rukometaša koju je EHF proglasio nepoželjnom u dvorani. Dok se Thompsonov hit 'Ako ne znaš šta je bilo' treštio iz zvučnika, svi su zagrljeni pjevali i uživali u trenutku. Još jednom neponovljivom koji su nam priuštili.

A sad idemo do kraja, idemo do te jedine medalje koja nedostaje u bogatoj kolekciji. Idemo po zlato!

