VIDEO Delirij i pjesma nakon velike pobjede! Naši rukometaši uz Thompsona slave polufinale

Siječanjska groznica opet nas je sve zahvatila i to s razlogom.

Naši nevjerojatni rukometaši borit će se za europsku medalju! Nakon velike drame koju su izrežirali protiv Mađarske (27-25) i podsjetili nas na prošlogodišnju infarktnu završnicu u četvrtfinalu SP-a protiv istog protivnika, hrvatski rukometaši plasirali su se u polufinale Europskog prvenstva. Tamo će u petak igrati protiv Njemačke ili Danske.

Pokretanje videa... 00:52 Hrvatska u polufinalu Eura | Video: 24sata/Sanjin Strukić/Pixsell

Baš kao što je to slučaj bio i prošle godine, mnogi su podcijenili Hrvatsku uoči turnira. EHF nas je postavio za sedmog favorita, iza Švedske, Islanda, Portugala. Pa, hvala vam gospodo, zaboravili ste koliko su hrvatski inat i prkos jaki kada nas otpišete...

Malmo: Hrvatska izborila polufinale EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Bio je to vrtlog emocija nakon novog velikog uspjeha. Sreća i veselje, pa suze, jednostavno sve je izašlo iz njih. Opet su, već tradicionalno, došli pred hrvatske navijače, koji su ih opet gurali kada je bilo najteže, i s njima zapjevali, a fešta se nastavila i u svlačionici.

Na repertoaru neslužbena himna naših rukometaša koju je EHF proglasio nepoželjnom u dvorani. Dok se Thompsonov hit 'Ako ne znaš šta je bilo' treštio iz zvučnika, svi su zagrljeni pjevali i uživali u trenutku. Još jednom neponovljivom koji su nam priuštili.

A sad idemo do kraja, idemo do te jedine medalje koja nedostaje u bogatoj kolekciji. Idemo po zlato!