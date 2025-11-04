Obavijesti

Sport

Komentari 0
LUDO POLUVRIJEME

VIDEO Diaz zabio dva gola pa 'krvničkim' startom ozlijedio Hakimija i dobio izravni crveni

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Diaz zabio dva gola pa 'krvničkim' startom ozlijedio Hakimija i dobio izravni crveni
Foto: Sportklub

Diaz je do kraja poluvremena bio prvo ime utakmice i najbolji igrač na terenu, no potom je dobio crveni karton. Na sredini terena grubo je, s obje noge, uklizao Hakimiju i srušio ga

U četvrtom kolu Lige prvaka igraju se dva velika okršaja, jedan u Liverpoolu, a drugi u Parku prinčeva. Dok je susret između prvaka Premiershipa i doprvaka Španjolske u prvom poluvremenu razočarao, u Parizu na utakmici Bayerna i PSG-a je sve prštalo od akcije.

Gosti su poveli vrlo rano, već u četvrtoj minuti. Nakon sjajne akcije Olise je izbio sam pred Chevalliera, koji mu je obranio udarac, ali je na odbijenu loptu natrčao Diaz i pospremio je u mrežu.

Gol pogledajte OVDJE.

U 32. minuti Marquinhos je pogriješio, Kolumbijac mu je oduzeo loptu i lako zabio za povećanje vodstva. Treba istaknuti da je hrvatski reprezentativac također bio među strijelcima, no njegov je pogodak poništen zbog očitog zaleđa.

Drugi gol Diaza pogledajte OVDJE, poništeni gol pogledajte OVDJE.

GOLDEN BOY NAGRADA Nakon Zlatne lopte, PSG ima i 'zlatnog dječaka'! Nevjerojatni Francuz je najbolji mladi igrač
Nakon Zlatne lopte, PSG ima i 'zlatnog dječaka'! Nevjerojatni Francuz je najbolji mladi igrač

Diaz je do kraja poluvremena bio prvo ime utakmice i najbolji igrač na terenu, no potom je dobio crveni karton. Na sredini terena grubo je, s obje noge, uklizao Hakimiju i srušio ga. Marokanac je zadobio težu ozljedu i morao odmah napustiti igru, a Diaz je zbog tog starta isključen te je svoju momčad ostavio na cjedilu za preostalih 45 minuta.

Start za crveni karton pogledajte OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Odbojkašica zaludjela navijače senzualnom tetovažom
ATRAKTIVNA SPLIĆANKA

FOTO Odbojkašica zaludjela navijače senzualnom tetovažom

Odbojkašica Barbara Đapić početkom godine potpisala je za Benficu koja je nakon 50 godina osvojila naslov prvakinja Portugala. Splićanku na Instagramu prati 260.000 ljudi
Šokantne fotke rodne kuće Luke Modrića: 'Zar je on ovdje živio?'
I DALJE ZAPUŠTENA

Šokantne fotke rodne kuće Luke Modrića: 'Zar je on ovdje živio?'

Ime je dobio po djedu Luki, koji je po zanimanju bio cestar, a Realova "desetka" često ga ističe kao veliki životni uzor. Uživao je u bezbrižnom djetinjstvu, vodio s djedom koze na ispašu i provodio s njim mnogo vremena.
Delija nije siguran je li pogodio protivnika u oko: Evo kako Acosta izgleda dva dana kasnije
OTKRIO STANJE

Delija nije siguran je li pogodio protivnika u oko: Evo kako Acosta izgleda dva dana kasnije

Ante Delija mislio da je pobijedio, ali kontroverzni VAR preokret sve promijenio! Cortes-Acosta s povrijeđenim okom i dalje osjeća posljedice borbe

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025