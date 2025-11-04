VIDEO Diaz zabio dva gola pa 'krvničkim' startom ozlijedio Hakimija i dobio izravni crveni

U četvrtom kolu Lige prvaka igraju se dva velika okršaja, jedan u Liverpoolu, a drugi u Parku prinčeva. Dok je susret između prvaka Premiershipa i doprvaka Španjolske u prvom poluvremenu razočarao, u Parizu na utakmici Bayerna i PSG-a je sve prštalo od akcije.

Gosti su poveli vrlo rano, već u četvrtoj minuti. Nakon sjajne akcije Olise je izbio sam pred Chevalliera, koji mu je obranio udarac, ali je na odbijenu loptu natrčao Diaz i pospremio je u mrežu.

Gol pogledajte OVDJE.

U 32. minuti Marquinhos je pogriješio, Kolumbijac mu je oduzeo loptu i lako zabio za povećanje vodstva. Treba istaknuti da je hrvatski reprezentativac također bio među strijelcima, no njegov je pogodak poništen zbog očitog zaleđa.

Drugi gol Diaza pogledajte OVDJE, poništeni gol pogledajte OVDJE.

Diaz je do kraja poluvremena bio prvo ime utakmice i najbolji igrač na terenu, no potom je dobio crveni karton. Na sredini terena grubo je, s obje noge, uklizao Hakimiju i srušio ga. Marokanac je zadobio težu ozljedu i morao odmah napustiti igru, a Diaz je zbog tog starta isključen te je svoju momčad ostavio na cjedilu za preostalih 45 minuta.

Start za crveni karton pogledajte OVDJE.