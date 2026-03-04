VIDEO Dinamov Filipinac dvaput asistirao u debiju, pogledajte

U lijepom ambijentu Maksimira, nakon što je Ivan Šćepina izazvao emocije kod mnogih na stadionu izvođenjem početnog udarca, Dinamo je brzo preuzeo kontrolu protiv Kurilovca u četvrtfinalu Hrvatskoga nogometnog kupa.

Trener Mario Kovačević dao je šansu dvojici debitanata od prve minute, Paulu Tabinasu i Marku Zebiću, a Tabinas, japanski Filipinac koji je došao na zimu iz Vukovara, pokazao je da može biti prevaga s dvije asistencije.

Susret Dinama i Kurilovca u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Njegov prvi prodor i oštar ubačaj donijeli su Mounsefu Bakraru priliku da pospremi loptu u gol za vodstvo u 24. minuti, a samo nekoliko minuta kasnije u 30., ponovno probija bok i servira loptu Patriku Horvatu koji je golom obilježio debi. Ušao je u igru četiri minute prije toga umjesto Matea Lisice, koji se držao za leđa i gestikulirao bol. Tek se nedavno vratio nakon višemjesečne pauze zbog mononukleoze.

Golove pogledajte OVDJE.