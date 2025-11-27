Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAIVNI GOLOVI

VIDEO Dinamova obrana dvaput je zaplivala: Pogledajte golove Lillea protiv nemoćnih 'modrih'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Sportklub

Lille je ugostio Dinamo u 5. kolu Europske lige, a nakon 36 minuta na semaforu je 2-0 za francuski klub

Dinamo je šokirao poluprazni Pierre Mauroy stadion u Lilleu u devetoj minuti, ali gol Mounsefa Bakrara poništen je zbog prekršaja u napadu. Poprilično sumnjiva situacija, no tako je procijenio sudac John Beaton. Ta situacija kao da je izbacila iz takta 'modre' koji su bili u podređenom položaju, Lille je pritisnuo i poveo u 21. minuti golom Felixa Correie.

Pokretanje videa...

Trening Dinama u Lilleu 02:25
Trening Dinama u Lilleu | Video: GNK Dinamo

Bila je to poprilično jednostavna akcija i naivna reakcija Dinamove obrane koja je zaplivala. Haraldsson je vukao loptu od svoje polovice, nitko nije izlazio na njega, a onda je sjajnim dodavanjem rasporio obranu 'modrih'. Correia je utrčao između linija i izašao sam pred Ivana Filipovića pa ga lakoćom matirao za 1-0.

Video pogledajte OVDJE

Lille je to do tog trenutka bolje stajao na terenu, ali bio je bezopasan. Zatresao je mrežu iz prve prilike i omogućio si kontrolu utakmice protiv poprilično bezidejnog Dinama kojeg kao da je poremetio poništeni gol. I nije se uspio oporaviti ni do 36. minute, a teško će i nakon toga. Još jednom su igrači Lillea, poprilično jednostavno, izigrali obranu hrvatskog kluba, Mukau je ostao sam u petercu i lakoćom je zabio za 2-0.

Video pogledajte OVDJE 

Komentari 0
OSTALO

