VIDEO Dinamova obrana dvaput je zaplivala: Pogledajte golove Lillea protiv nemoćnih 'modrih'

Dinamo je šokirao poluprazni Pierre Mauroy stadion u Lilleu u devetoj minuti, ali gol Mounsefa Bakrara poništen je zbog prekršaja u napadu. Poprilično sumnjiva situacija, no tako je procijenio sudac John Beaton. Ta situacija kao da je izbacila iz takta 'modre' koji su bili u podređenom položaju, Lille je pritisnuo i poveo u 21. minuti golom Felixa Correie.

Bila je to poprilično jednostavna akcija i naivna reakcija Dinamove obrane koja je zaplivala. Haraldsson je vukao loptu od svoje polovice, nitko nije izlazio na njega, a onda je sjajnim dodavanjem rasporio obranu 'modrih'. Correia je utrčao između linija i izašao sam pred Ivana Filipovića pa ga lakoćom matirao za 1-0.

Lille je to do tog trenutka bolje stajao na terenu, ali bio je bezopasan. Zatresao je mrežu iz prve prilike i omogućio si kontrolu utakmice protiv poprilično bezidejnog Dinama kojeg kao da je poremetio poništeni gol. I nije se uspio oporaviti ni do 36. minute, a teško će i nakon toga. Još jednom su igrači Lillea, poprilično jednostavno, izigrali obranu hrvatskog kluba, Mukau je ostao sam u petercu i lakoćom je zabio za 2-0.

