VIDEO Đoković najavio povratak u Cincinnati nakon tri godine

Legendarni 39-godišnji srpski tenisač Novak Đoković objavio je u četvrtak da će se vratiti u akciju na ATP Touru sredinom kolovoza na Masters 1000 turniru u Cincinnatiju na kojem je posljednji put nastupio prije tri godine.

Đoković je posljednji službeni nastup imao u polufinalu Wimbledona, u kojem ga je nadigrao prvi tenisač svijeta i kasniji pobjednik turnira Talijan Jannik Sinner.

Foto: Toby Melville

"Sretan sam što mogu najaviti da se vraćam na turnir u Cincinnatiju ove godine, prvi put nakon 2023., kad sam odigrao jedno od najboljih finala na dva osvojena seta na Masters 1000 turniru u mojoj karijeri", izjavio je Đoković u videu objavljenom na Instagramu u kojem se referirao na dvoboj s Carlosom Alcarazom u kojem je pobijedio Španjolca sa 5-7, 7-6 (7), 7-6 (4) nakon tri sata i 49 minuta borbe, spasivši pritom i meč-loptu u 'tie-breaku' drugog seta.

Bio je to njegov treći trijumf u Cincinnatiju i pretposljednji od njegovih rekordnih 40. naslova na Masters 1000 turnirima, a posljednji je osvojio dva i pol mjeseca poslije u Parizu.

Teret godina i ozljeda s kojima se sve češće mora boriti, natjerali su Đokovića da rjeđe nastupa na najvišoj kategoriji natjecanja na ATP Touru te je ove sezone nastupio samo u Indian Wellsu (4. kolo) i Rimu (2. kolo), a otkazao je nastup na kanadskom Mastersu u Montrealu koji je na rasporedu od 2. do 13. kolovoza.

Nakon Cincinnatija, Đoković bi američku ljetnu turneju trebao zaključiti jubilarnim, 20. nastupom na US Openu (30. kolovoza - 13. rujna), gdje će ponovno pokušati doći do rekordnog, 25. Grand Slam naslova. Za njim traga još od US Opena 2023. kad je po četvrti put slavio na stadionu Arthur Ashe.

Foto: Toby Melville

Od tada je još dvaput bio nadomak 25. trofeju s četiri najveća turnira, 2024. u Wimbledonu i na ovogodišnjem Australian Openu, ali ga je u oba finala pobijedio Carlos Alcaraz. Đoković je u posljednje tri godine šest puta bio i polufinalist na Grand Slam turnirima, jednom je zaustavljen u četvrtfinalu, a dvaput je izgubio u trećem kolu.