VIDEO Đoković plakao kao kišna godina kada su mu pokazali emotivnu snimku Nikole Pilića

Novak Đoković ostvario je prvu pobjedu na turniru u Ateni, svladavši Čileanca Alejandra Tabila sa 2-0. Time je došao do prve pobjede u međusobnim susretima, nakon što je u prijašnja dva dvoboja upisao poraze.

Iako je ova pobjeda Đokoviću donijela sportsko zadovoljstvo i olakšanje, trenutak nakon meča nadmašio je sve emocijom. Organizatori su u dvorani prikazali video posvećen Nikoli Piliću, legendarnom teniskom treneru i jednom od najzaslužnijih ljudi za Đokovićev razvoj. Pilić je nedavno preminuo, a Novak ga je oduvijek nazivao svojim "teniskim ocem", jer ga je vodio i usmjeravao još dok je bio dječak.

Tijekom snimke Đoković nije mogao suspregnuti suze. Publika je ustala i pljeskom odala počast Piliću, dok je Novak emotivno reagirao na prizore svog mentora i čovjeka koji mu je, kako je više puta rekao, promijenio život.

- On nije bio moj trener, nego dio moje obitelji. Nikada ne bih bio ovo što jesam da nije bilo njega - rekao je Đoković kroz suze, posvetivši pobjedu čovjeku koji je imao presudan utjecaj na njegovu karijeru i osobni razvoj.