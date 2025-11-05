Karlo Matković briljira s klupe! U pobjedi Pelicansa zabio 13 koševa, 6 skokova, 2 asistencije, blokadu i ukradenu loptu
VIDEO Karlo Matković natjerao Amerikance na urlanje na TV-u!
Hrvatski košarkaš Karlo Matković pružio je zapaženu rolu s klupe u pobjedi svojih New Orleans Pelicansa nad Charlotte Hornetsima 116-112, prvoj u novoj sezoni NBA lige. U napetoj završnici utakmice, Matkovićev doprinos u ograničenoj minutaži pokazao se važnim za konačni ishod.
Njegovo zakucavanje preko Siona Jamesa sredinom prve četvrtine diglo je američke komentatore na noge. Urlali su u prijenosu.
POGLEDAJTE VIDEO:
Trener Willie Green dao je Matkoviću 15 minuta, a hrvatski centar iskoristio je minutažu vrlo učinkovito. Zabio je 13 koševa uz šut iz igre 6/7. Uz to, imao je šest skokova, dvije asistencije te po jednu ukradenu loptu i blokadu. Osim toga Pelicansi su, dok je Matković bio na parketu, ostvarili prednost od 13 poena.
Trey Murphy III zabio je najviše kod pobjednika, 21 kpoš, Jose Alvarado dodao je 18, a više od Matkovića ubacio je i Saddiy Bey. KOd Hornetsa je Miles Bridges imao 22 koša, Kon Kneuppel 20, a Tre Mann 18.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+