IZNENADIO POTEZOM

VIDEO Dončić dugo nije ovako silovito zakucao! I Amerikance je šokirao: 'Pa znam zakucavati'

Foto: SportKlub/screenshot

U cijeloj prošloj sezoni, Dončić je zakucao samo jednom! Zbog toga se nakon pobjede Lakersa od 121-111 više pričalo o Dončićevom zakucavanju nego 38 koševa koje je zabio bespomoćnoj obrani Hornetsa

Luka Dončić (26) jedan je od najboljih košarkaša današnjice, a mnoge košarkaške zaljubljenike osvojio je jedinstvenim stilom igre. Slovenac na terenu igra glavom, izvodi sjajne finte i nevjerojatna dodavanja, čime odudara od brze moderne košarke koja je utemeljena na moćnim fizičkim predispozicijama.

Sa svojih 198 centimetara Dončić predstavlja prilično krupnog razigravača, ali zvijezda LA Lakersa nije poznata po moćnim zakucavanjima koji često osvoje društvene mreže. Štoviše, otkako je debitirao u NBA ligi prije sedam godina, Dončić je zakucao tek 74 puta. Usporedbe radi, Giannis Antetokounmpo prošle je sezone predvodio ligu s 243 zakucavanja u 67 utakmica.

U cijeloj prošloj sezoni, Dončić je zakucao samo jednom! Zbog toga se nakon pobjede Lakersa od 121-111 više pričalo o Dončićevom zakucavanju nego 38 koševa koje je zabio bespomoćnoj obrani Charlotte Hornetsa.

Dončić je u jednom napadu tijekom treće četvrtine iskoristio prazan reket kojeg su ostavili igrači Hornetsa. Sjurio se prema obruču i, barem za njegove standarde, silovito zakucao s dvije ruke. Time je izazvao iznenađenje čak i u protivničkoj dvorani, a komentatori su bili šokirani potezom.

Inače, Dončić je završio utakmicu s 38 koševa, šest skokova i sedam asistencija. Ove sezone je na nevjerojatnom prosjeku od čak 37 koševa, a njegovi Lakersi uživaju u dobrom ulasku u sezonu sa sedam pobjeda i tri poraza. Dončić je već zakucao ove sezone, iako neki argumentiraju kako je tada više položio loptu u koš nego je zakucao, tako da sad ima "čisti račun".

"Mogu zakucavati, samo često to ne želim učiniti," objasnio je nakon utakmice.

