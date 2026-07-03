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SLOMLJENA SU NAM SRCA

VIDEO DRAMA NAD DRAMAMA Gvardiol u 103. za 2-2, ali VAR ga poništio. Javio se i ekspert

Piše 24sata,
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VIDEO DRAMA NAD DRAMAMA Gvardiol u 103. za 2-2, ali VAR ga poništio. Javio se i ekspert
Foto: Dylan Martinez/REUTERS
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Gvardiol zabio, krenulo je ludo slavlje... Ali sudac je otišao do VAR ekrana i ustvrdio kako je Matanović dirao loptu, da je to ofsajd, srušeni su nam snovi...

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Hrvatska dominira cijelo 2. poluvrijeme, nižu se naše šanse jedna za drugom, pogodimo vratnicu, poništavaju nam golove... A onda u 93. minuti Goncalo Ramos zabija za 2-1 Portugala. Bio je okružen s trojicom naših braniča, ali opet smo zakazali u skoku. Nevjerojatno...

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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ali naši se nisu predali. Nadoknada je bila deset minuta, još se tu imalo dodati nešto minuta zbog portugalskog gola, naši su krenuli po sve ili ništa...

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I na otprilike jednu minutu svi smo ludo slavili. 

U 113. minuti išla je jedna 'hail Mary' lopta prema kaznenom prostoru, činilo se kako ju je Igor Matanović dirao, nakon toga je s njom igrao jedan Portugalac, lopta je došla do Marija Pašalića, on je prosljeđuje Jošku Gvardiolu koji pogađa i krenulo je ludo slavlje.

Foto: HTV/screenshot
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Koje je, kao što smo rekli već, trajalo minutu. Sudac je otišao do VAR ekrana i ustvrdio kako je Matanović dirao loptu, da je to ofsajd, srušeni su nam snovi...

Naši navijači potom su zasuli teren čašama, sve je stalo na par minuta. Odigrala se možda još minuta, sudac je odsvirao kraj.

U HRT-ovom studiju potom su ustvrdili kako je naš gol opravdano poništen, kako im se javio bivši VAR instruktor Bruno Marić i rekao kako je opravdano gol poništen jer je Matanović dirao loptu, to što ju je Portugalac dirao nakon njega nema veze, to je ista akcija...

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