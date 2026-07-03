Odgovornost je preuzeo Cristiano Ronaldo, nadali smo se da će Dominik Livaković opet izvesti svoju 'magiju', da će mu skinuti penal, ali nije bilo spasa...
VIDEO Sudac kaže da je ovo bilo za 11 metara! Ronaldo pogodio za Portugal, Vlašić skrivio penal
Igrala se 64. minuta dvoboja Hrvatske i Portugala, Portugalcima je dosuđen korner na desnoj strani, išao je ubačaj, uslijedio je promašaj, mislili smo da smo se izvukli, kad ono...
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Nekolicina igrača Portugala počela je tražiti penal, spominju sucu neko povlačenje, ali većina Portugalaca već je krenula natrag prema svojem golu.
A onda se javila VAR soba i pozvala glavnog suca Espena Eskasa da provjeri duel Nikole Vlašića i Renata Veige. Otišao je do ekrana, pogledao situaciju iz nekoliko kutova i onda odlučio - penal za Portugal.
Odgovornost je preuzeo Cristiano Ronaldo, nadali smo se da će Dominik Livaković opet izvesti svoju 'magiju', da će mu skinuti penal, ali nije bilo spasa. Livaković je 'odletio' u krivu stranu, lopta u mrežu, rezultat je u 68. minuti poravnat na 1-1.
Bio je to Portugalcu prvi gol u eliminacijskoj fazi SP-a. U 81. minuti izašao je iz igre.
Video Ronaldova gola pogledajte OVDJE
Hrvatska je i nakon tog gola nastavila dominirati, Petru Sučiću je poništen gol zbog minimalnog zaleđa, promašili smo nekoliko sjajnih šansi... A onda, usred Hrvatske dominacije, Portugal je zabio. Goncalo Ramos bio je najviši u skoku između naša tri braniča, Portugal je poveo 2-1. u 93. minuti...
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