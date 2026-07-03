VIDEO Sudac kaže da je ovo bilo za 11 metara! Ronaldo pogodio za Portugal, Vlašić skrivio penal

Igrala se 64. minuta dvoboja Hrvatske i Portugala, Portugalcima je dosuđen korner na desnoj strani, išao je ubačaj, uslijedio je promašaj, mislili smo da smo se izvukli, kad ono...

POGLEDAJTE GALERIJU:

Nekolicina igrača Portugala počela je tražiti penal, spominju sucu neko povlačenje, ali većina Portugalaca već je krenula natrag prema svojem golu.

A onda se javila VAR soba i pozvala glavnog suca Espena Eskasa da provjeri duel Nikole Vlašića i Renata Veige. Otišao je do ekrana, pogledao situaciju iz nekoliko kutova i onda odlučio - penal za Portugal.

Foto: Jeenah Moon

Odgovornost je preuzeo Cristiano Ronaldo, nadali smo se da će Dominik Livaković opet izvesti svoju 'magiju', da će mu skinuti penal, ali nije bilo spasa. Livaković je 'odletio' u krivu stranu, lopta u mrežu, rezultat je u 68. minuti poravnat na 1-1.

Foto: MIKE SEGAR/REUTERS

Bio je to Portugalcu prvi gol u eliminacijskoj fazi SP-a. U 81. minuti izašao je iz igre.

Video Ronaldova gola pogledajte OVDJE

Hrvatska je i nakon tog gola nastavila dominirati, Petru Sučiću je poništen gol zbog minimalnog zaleđa, promašili smo nekoliko sjajnih šansi... A onda, usred Hrvatske dominacije, Portugal je zabio. Goncalo Ramos bio je najviši u skoku između naša tri braniča, Portugal je poveo 2-1. u 93. minuti...