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VIDEO Sudac kaže da je ovo bilo za 11 metara! Ronaldo pogodio za Portugal, Vlašić skrivio penal

Piše 24sata,
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VIDEO Sudac kaže da je ovo bilo za 11 metara! Ronaldo pogodio za Portugal, Vlašić skrivio penal
Foto: Jeenah Moon
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Odgovornost je preuzeo Cristiano Ronaldo, nadali smo se da će Dominik Livaković opet izvesti svoju 'magiju', da će mu skinuti penal, ali nije bilo spasa...

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Igrala se 64. minuta dvoboja Hrvatske i Portugala, Portugalcima je dosuđen korner na desnoj strani, išao je ubačaj, uslijedio je promašaj, mislili smo da smo se izvukli, kad ono...

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Foto: Marko Seper/PIXSELL

Nekolicina igrača Portugala počela je tražiti penal, spominju sucu neko povlačenje, ali većina Portugalaca već je krenula natrag prema svojem golu. 

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A onda se javila VAR soba i pozvala glavnog suca Espena Eskasa da provjeri duel Nikole Vlašića i Renata Veige. Otišao je do ekrana, pogledao situaciju iz nekoliko kutova i onda odlučio - penal za Portugal.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia
Foto: Jeenah Moon

Odgovornost je preuzeo Cristiano Ronaldo, nadali smo se da će Dominik Livaković opet izvesti svoju 'magiju', da će mu skinuti penal, ali nije bilo spasa. Livaković je 'odletio' u krivu stranu, lopta u mrežu, rezultat je u 68. minuti poravnat na 1-1.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia
Foto: MIKE SEGAR/REUTERS

Bio je to Portugalcu prvi gol u eliminacijskoj fazi SP-a. U 81. minuti izašao je iz igre. 

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Hrvatska je i nakon tog gola nastavila dominirati, Petru Sučiću je poništen gol zbog minimalnog zaleđa, promašili smo nekoliko sjajnih šansi... A onda, usred Hrvatske dominacije, Portugal je zabio. Goncalo Ramos bio je najviši u skoku između naša tri braniča, Portugal je poveo 2-1. u 93. minuti...

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Komentari 15
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